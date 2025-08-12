自助洗衣店慎防火災！台中市推安全管理自治條例 最快年底上路
台中市近年自助洗衣店大量增加，24小時營運加上無人管理，使用瓦斯、天然氣等可能造成公共安全問題，市府擬定台中市自助洗衣店安全管理自治條例草案，規定店家都需裝設防火設備，違者可處最高5萬元罰鍰乃至停業，最快今年底前上路。
市府今天開市政會議，經濟發展局將草案提送會議通過，將送議會審議。經發局長張峯源表示，由於家庭越來越小，洗衣空間不足，台中的自助洗衣店家數量成長迅速，目前已經有535家立案；自助洗衣店固然方便，但也有不少民眾反映有安全疑慮乃至噪音擾鄰。
張峯源指出，自助洗衣店多使用天然氣、瓦斯或電力來洗滌、加熱與烘乾，然而用於防火的3大關鍵設備氣體偵測器、微電腦瓦斯表與緊急遮斷設備不足，市府統計，535家自助洗衣店中，裝設微電腦瓦斯表與緊急遮斷設備者都僅3分之1，氣體洩漏偵測器也只有不到一半。
張峯源說，台中還沒有發生過自助洗衣店公安事故，不過桃園已有先例，桃園市府也訂定自治條例，台中市府經議員提醒深覺有立法必要，全面訂定安全管理條例，今天通過市政會議後送市議會，若在下次臨時會審核通過，最快今年底前公布實施。
張峯源說明，台中市自助洗衣店安全管理自治條例草案共16條，主要規定自助洗衣店需設置防火設備，包含滅火器、微電腦瓦斯表、緊急遮斷裝置與氣體偵測器等，並投保公共意外責任險；廠家每半年需自我檢查，報市府備查，若未通過可處1萬元到5萬元罰鍰，情節嚴重得處60天以下停業。
至於噪音問題，張峯源補充，已請環保局加強稽查重點對象，也呼籲業者多加注意；另外從餐飲業等行業觀察，店家設置防火裝置不會增加太多經營成本，應不至於導致漲價。
市長盧秀燕表示，台中的自助洗衣店如雨後春筍般湧出，絕大部分卻無人管理，過去並無相關法令，感謝經發局看到社會型態改變後特別制定法案，洗衣店安全性很重要，有要有友善的環境，相信這是與時俱進的進步法律。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言