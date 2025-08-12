快訊

芳苑火葬場環評首審 彰縣府：非焚化爐、排放量比中型工廠低

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，彰化縣政府擬在芳苑鄉設置「彰化縣生命園區」並興建火葬場。圖／彰化縣府提供
彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，彰化縣政府擬在芳苑鄉設置「彰化縣生命園區」並興建火葬場。圖／彰化縣府提供

彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，彰化縣政府擬在芳苑鄉設置「彰化縣生命園區」並興建火葬場，但引發地方強烈反彈。今天此案將召開環評會，預計將有約600名反對民眾到場抗議。彰化縣府環保局長江培根表示，此案開發單位為縣府，因此參與審查的委員全數外聘，不會有府內人員列席，會議也將全程直播。

彰化環盟指出，全縣已有9座焚化爐，如今再設火葬場，空氣污染不減反增；且彰化縣並非六都，經費與人力有限，導致空汙、水汙、廢棄物問題時常高居全國污染排行榜。

對此，江培根澄清，彰化縣目前僅有3座焚化爐，包括專門處理事業廢棄物的日友焚化爐（每日處理約100噸）、和美焚化爐（每日處理約20噸垃圾），以及主要處理據點溪州焚化爐。現有的燒固體回收燃料（SRF）發電廠及處理集塵灰的旋轉窯，並不屬於焚化爐。

他也指出，火葬場與焚化爐的規模與性質不同，兩者的排放總氣體量無法相比，應以排放總量而非濃度衡量對空氣污染的影響。火葬場的排放量相對少得多，甚至比一般中型工廠還低。

至於環盟批評彰化環保績效差，江培根反駁，彰化縣在2024年全國環保績效評比中獲得7項特優與3項優等，總成績全國第一名。

彰化火葬場開發案今天首度進入環評會程序，開發單位將提交現地調查後的綜合書件，由委員會評估開發對環境的整體影響，包括預測可能的負面影響並分析，針對受影響的環境項目提出預測與減輕對策。

江培根表示，環評會一向歡迎民眾表達意見，現場開放民眾登記發言，也可透過書面或電子郵件傳達，今天將有14名外聘委員，須出席過半數才能開會。

