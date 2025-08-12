快訊

因應台鐵票價調漲 中市敬老愛心卡9月起單趟補助調高15元

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
長者經過驗票閘門感應敬老愛心卡。圖／台中市府提供
長者經過驗票閘門感應敬老愛心卡。圖／台中市府提供

因應台鐵調漲票價，自9月1日起，台中長輩持敬老愛心卡搭台鐵，單趟補助上限由30元調高至45元，假設從台中車站上車，往北到苗栗三義站，或是往南到彰化社頭站，都不用自付車資，免費搭乘範圍和票價調漲前相同。

台中市有48萬名長輩，敬老愛心卡每月1000元點數，自2023年7月1日起，敬老愛心卡持卡人可持卡搭台鐵，單次補助上限為30點，超過的金額則需自付，起或迄點其中一站為台中市境內車站市府才能補助。

社會局表示，台中市幅員廣大，長輩有搭乘火車的需求，但台鐵票價調漲後，可能影響長者外出搭車意願，市府提高敬老愛心卡單趟補助金額至45元，只要在台中市23個車站上車或下車，持卡乘車都可折抵車資，希望長輩外出無後顧之憂。

交通局指出，持敬老愛心卡搭乘台鐵列車，除觀光列車、團體列車、太魯閣及普悠瑪列車、3000型自強號(騰雲號)及其他台鐵指定列車之外，不限車種皆可搭乘。

社會局提醒，搭乘火車時，進站及出站要在驗票閘門感應敬老愛心卡，以確實驗票與扣點；建議長輩搭乘前先確認卡片餘額是否充足，避免因餘額不足導致無法出站。另提醒敬老愛心卡限本人使用，轉讓或轉借他人使用會觸法，請民眾留意。

因應台鐵調漲票價，自9月1日起，台中長輩持敬老愛心卡搭台鐵，單趟補助上限由30元調高至45元。圖／台中市府提供
因應台鐵調漲票價，自9月1日起，台中長輩持敬老愛心卡搭台鐵，單趟補助上限由30元調高至45元。圖／台中市府提供

愛心 台鐵 觀光列車

