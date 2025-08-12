返鄉青年推伐木工便當 帶動水里觀光與減碳經濟

因伐木業繁榮的南投縣水里鄉曾被譽為「小台北」，也因產業式微而沒落，董于安父親開的客家餐廳隨之從興盛走向衰退，董于安回鄉接手推伐木工便當環保減碳，注入水里希望活水。

日治時期水里就已有樟腦事業，而1950到1970年代木材外銷黃金時期，水里木材行與製材工廠近百家，旅社、料理店與餐廳林立，董于安父親趁勢在水里開客家餐廳，生意蒸蒸日上。

「小時候，我和妹妹都在餐廳幫忙」，董于安回想當時的水里如不夜城，父母忙得不可開交，餐廳生意雖好，董于安父親卻希望下一代轉行，不要再拿鍋鏟謀生。

董于安成年後進非營利組織工作，但董于安父親生病後，餐廳生意也由於水里人潮減少而變差，讓董于安起心動念返鄉幫忙。

董于安返鄉接手餐廳 父母不諒解

董于安告訴中央社記者，水里在禁伐政策推行後沒落，1999年921大震又如一記重拳打擊水里觀光業，國營台灣鐵路股份有限公司集集支線停駛及國道6號通車後雪上加霜，讓他決定接掌餐廳。

「回來幫忙，結果父母1年不跟我講話」，董于安回憶，餐廳生意已大不如前，而父親最自豪餐廳至少有100道菜可點，只要客人開口點菜，沒多久菜餚就能送上桌，他返鄉後除重新裝潢餐廳，也簡化菜單，引起父母強烈反彈。

為化解家人疑慮，董于安以參加客家美食料理競賽方式，用獎狀、獎盃打響餐廳名號，加上新裝潢及簡化後菜單，讓餐廳生意好轉，父母才打從心底接受這些改變。

客人一句話 伐木工便當應運而生

「水里有什麼好玩？」客人到餐廳用餐時隨口問的一句話，促使董于安思考怎麼以餐廳為起點，帶動水里觀光，讓水里重拾「小台北」美名。

董于安接手餐廳後深知生意不好做，「其他店家更難曝光」，也觀察到水里很多店家都不太會行銷，開始思考怎麼推廣水里，提出回收餐盒構想。

「比起一次性的便當餐盒，可循環利用的減碳便當具有減碳教育意義」，董于安以水里第一公有市場為據點，成立公司從事地方創生業務，推出可回收「伐木工便當」，鐵製餐盒搭配竹製餐盒蓋，蓋子上印有代表早期伐木業興盛的雷射雕刻圖案，也向經濟部商業發展署申請商業服務業智慧減碳補助計畫補助。

全流程節能減碳 減少垃圾產生

為落實減碳，董于安導入線上點餐系統，消費者到餐廳後，掃描QRcode線上點餐，以多元支付方式付費，在餐點製作過程導入線上出單，降低紙張耗損；董于安也設計餐盒回收系統，讓消費者在線上訂購餐盒，選擇使用可回收利用的餐盒，減少垃圾產生。

至於在地資訊宣傳平台是以掃描QRcode方式，於平台上提供在地旅遊店家資訊與地圖，也有線上商城、第三方支付與遊程預約等。

接下來的畫面就是民眾透過線上點餐系統，訂購以水里在地食材製作的美味餐盒，坐在水里溪畔品嚐後，可留下印有伐木工圖案的便當盒紀念，為水里行留下美好回憶，或拿著餐盒到集集、車埕等地觀光景點及在地店家回收據點，由店家回收餐盒，遊客則多逛一個景點，營造水里商機。

擴展自家生意 順帶行銷水里

董于安的企圖心是藉伐木工便當擴展自家餐廳生意，順帶行銷水里。

董于安說，伐木工便當可裝自家客家菜餚，也可能是水里肉圓，利用水里市場販賣的在地食材製作便當，藉回收方式鼓勵遊客前往水里景點遊玩，成為循環經濟，從點餐到回收，儘量減少資源耗損，達到減碳目標。

被問到「伐木工便當」下一步，董于安說，未來想擴張「伐木工便當」影響力，讓更多人訂餐盒，藉餐盒更了解水里，也具體化減碳成果，推減碳證書，合作店家都能取得證書，證明傳統服務業也可跟上智慧減碳時代趨勢。