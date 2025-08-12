廣角鏡／芳苑飼料廠動土 居民抗議

彰化芳苑鄉漢寶村1處飼料廠昨天清晨動土，引發近百村民抗議，擋住工地大門，質疑粉塵汙染、汙水排放及建照合法性，並批評未舉辦說明會。警方到場維持秩序，稱廠商合法施工。村民憂心福興鄉同公司工廠曾造成周邊空汙、房價下跌，懷疑整地時掩埋廢棄物。縣府表示，該廠用地2320坪，早在2010年獲中央同意興辦，經多次變更審查已取得建照，將建年產1萬2千公噸水禽飼料產線，並再次建議公司召開說明會。