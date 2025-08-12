聽新聞
0:00 / 0:00
廣角鏡／芳苑飼料廠動土 居民抗議
彰化芳苑鄉漢寶村1處飼料廠昨天清晨動土，引發近百村民抗議，擋住工地大門，質疑粉塵汙染、汙水排放及建照合法性，並批評未舉辦說明會。警方到場維持秩序，稱廠商合法施工。村民憂心福興鄉同公司工廠曾造成周邊空汙、房價下跌，懷疑整地時掩埋廢棄物。縣府表示，該廠用地2320坪，早在2010年獲中央同意興辦，經多次變更審查已取得建照，將建年產1萬2千公噸水禽飼料產線，並再次建議公司召開說明會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言