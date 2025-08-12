聽新聞
彰縣大和美要道 美寮路動工拓寬

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化和美鎮美寮路是連結彰化市的主要幹道，與彰美路、彰新路共同承載和美、線西及伸港往返市區的車流量。圖／彰化縣府提供
彰化和美鎮「美寮路（彰6線）拓寬工程」因土地與設計爭議延宕逾10年，昨動工。工程起點位於美寮夜市附近，道路拓寬至13公尺，增設汽機車分流車道與860公尺通學步道，預計2027年4月底完工，打通和美交通瓶頸、提升學童安全。

美寮路串聯和美、彰化市區，是當地重要聯絡道。縣長王惠美表示，都市計畫範圍內路段早已拓寬至16公尺，但非都市計畫段仍僅8公尺寬，尖峰時段人車爭道，安全隱憂多。此次工程總經費約5億1731萬元，其中中央補助4億1902萬元、縣府自籌9828萬元，完工後可分擔彰新路、彰美路車流，縮短通勤時間。

拓寬工程推動歷經波折，初期計畫不完整，2024年雖完成發包，仍因兩處地主質疑未採等距拓寬、土地徵收比例不均，縣府舉辦兩次地方說明會，地主仍多次陳情至內政部。經中央3度要求縣府補充說明，在立委協調下才達共識，昨日得以動工。

立委陳素月回顧，原設計僅有混合車道、缺乏人行設施，遭審查退件。2022年5月她邀集交通部長王國材、公路總局等單位現勘後，地方與縣府達成改善共識，並於2023年6月獲交通部核定，工程才露曙光。

立委陳秀寳表示，美寮路是大和美地區交通命脈，非都市計畫段道路狹窄，尖峰時段險象環生，期盼工程如期如質完成，為居民打造安全的行動空間。

