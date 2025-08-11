中市霧峰暗坑巷豪雨崩塌 水利局搶通便道方便龍眼採收
台中市霧峰區桐林里暗坑巷7月底因連日豪雨邊坡滑落，造成道路中斷，而此時卻正是龍眼大出的採收期。考慮農民採收和運輸需求，市府水利局今會同相關單位前往勘查，並調度機具進場整地，預計明天開始打下鋼軌樁，17日可先搶通便道供農民通行。
水利局說，大雨導致暗坑巷上方邊坡的土石滑落，長度約30公尺，道路因此中斷。考量當地正值龍眼採收期，為讓農民可進出採收及運輸，因此迅速調派人力與機具前往施設便道，提供基本通行機能。
水利局人員說，暫時性便道僅提供農用機具及小型車輛通行，後續會另提報災後復建工程，加快恢復完整交通功能並提升道路安全性，確保民眾生活安全與農業生產不中斷。
水利局說，山區道路雨後仍可能出現零星落石與坍方，便道通行期間請注意安全，最好避免雨天或夜間通行。通過時請務必提高警覺，小心慢行。
