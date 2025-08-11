快訊

楊柳還沒來「居民皮皮剉」 彰化社頭暴雨竟沖出天坑 、土石流

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
鄉代會主席陳慶福與社頭鄉長蕭浚二等人今天去視察雨後數個大天坑。圖／陳慶福提供
鄉代會主席陳慶福與社頭鄉長蕭浚二等人今天去視察雨後數個大天坑。圖／陳慶福提供

近日多場豪雨彰化縣社頭鄉重生路及織襪園區出現至少4處天坑土石流，縣議員蕭妤亘和鄉代會主席陳慶福等人今天前往關心，也擔心若不趕快搶修，近日楊柳颱風暴雨來，會釀成更大災害，社頭鄉長蕭浚二表示，已通報縣府等單位會勘，縣府也已調廠商進行緊急搶修。

昨天社頭傍晚一場暴雨，造成重生路沖刷下土石流，今天蕭妤亘和陳慶福、蕭浚二前往會勘，發現清水村重生路往山湖村芋仔坑橋一帶已有2個長度超過2公尺大坑，而朝興村織襪園區產業道路也有路基淘空的大洞，清水村長陳登篁也已動員人力清除路面淤泥。

由於重生路土石流沖刷下來的道路上方有近40戶住戶，陳慶福表示，居民很擔心若是再下雨，會危及上方住戶，一定要做好防護措施，並儘速改善排水設施。

蕭妤亘說已通報縣府，要求施工單位今盡速對掏空區域灌漿加固，勿讓路基繼續流失。

縣議員蕭妤亘（左三)、鄉代會主席陳慶福(左二)等人今天去視察雨後數個大天坑。圖／蕭妤亘提供
縣議員蕭妤亘（左三)、鄉代會主席陳慶福(左二)等人今天去視察雨後數個大天坑。圖／蕭妤亘提供
縣議員蕭妤亘說，暴雨過後，朝興村織襪園區產業道路也有路基淘空的天坑，非常危險。圖／蕭妤亘提供
縣議員蕭妤亘說，暴雨過後，朝興村織襪園區產業道路也有路基淘空的天坑，非常危險。圖／蕭妤亘提供

住戶 暴雨 彰化 豪雨 天坑 鄉長 議員 掏空 土石流 楊柳颱風

