楊柳還沒來「居民皮皮剉」 彰化社頭暴雨竟沖出天坑 、土石流
近日多場豪雨，彰化縣社頭鄉重生路及織襪園區出現至少4處天坑和土石流，縣議員蕭妤亘和鄉代會主席陳慶福等人今天前往關心，也擔心若不趕快搶修，近日楊柳颱風或暴雨來，會釀成更大災害，社頭鄉長蕭浚二表示，已通報縣府等單位會勘，縣府也已調廠商進行緊急搶修。
昨天社頭傍晚一場暴雨，造成重生路沖刷下土石流，今天蕭妤亘和陳慶福、蕭浚二前往會勘，發現清水村重生路往山湖村芋仔坑橋一帶已有2個長度超過2公尺大坑，而朝興村織襪園區產業道路也有路基淘空的大洞，清水村長陳登篁也已動員人力清除路面淤泥。
由於重生路土石流沖刷下來的道路上方有近40戶住戶，陳慶福表示，居民很擔心若是再下雨，會危及上方住戶，一定要做好防護措施，並儘速改善排水設施。
蕭妤亘說已通報縣府，要求施工單位今盡速對掏空區域灌漿加固，勿讓路基繼續流失。
