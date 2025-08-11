快訊

路基偷埋廢棄物露餡？東螺溪防汛道路 連日大雨沖刷出垃圾

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣東螺溪田尾鄉防汛道路被大雨沖刷，露出路基底下掩埋廢棄物。記者簡慧珍／攝影
彰化縣東螺溪田尾鄉防汛道路被大雨沖刷，露出路基底下掩埋廢棄物。記者簡慧珍／攝影

今年7月到8月多個颱風路過和擦邊過台灣，西南氣流帶來不小雨量彰化縣東螺溪田尾鄉防汛道路被沖刷，露出路基底下廢棄物，當地民眾懷疑用廢棄物當路基，若不趕快挖除恐釀二次汙染。縣政府今表示，需到場了解情況再作後續處理。

田尾鄉李姓鄉民今指出，東螺溪堤岸道路在7月底丹娜絲颱風豪雨時沖毀一處擋土牆，導致1棵樹路倒，樹坑及周邊水泥堤岸破裂，露出埋藏底下的廢棄物，未料本（8）月初又連下多天雨，第二棵行道樹倒下，連帶沖出路基底下廢棄物。

李姓鄉民等人懷疑，去年和前年田尾鄉到北斗鎮的東螺溪岸遭濫倒廢棄物，縣政府當時派員清理，清不勝清，該不會是趁著整治東螺溪，被不肖業者偷偷埋進路基省得雇工運走，卻在接連大雨沖刷之下露餡，若不順勢清理，恐下次豪雨把廢棄物沖進河道或農田，將造成二次汙染。

縣政府水資處表示，初步了解田尾鄉東螺溪排水護岸都是土堤，底下並無構造物,民眾反映土堤被沖刷，水資處將派員會同當地鄉鎮公所找到現場，了解情況再作後續處置。

