快訊

放颱風假再帥一次？蔣萬安回應了 曝楊柳對台北影響

日職／火腿3戰拿2分遭軟銀橫掃 孫易磊承擔首敗不滿自己兩度開局保送

北檢函文客運業者說明「反罷廣告」 羅智強：東廠來了！

聽新聞
0:00 / 0:00

憂粉塵汙染...彰化偏鄉飼料廠今動工 村民集結抗議要「縣政府管一管」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉漢寶村民今到飼料廠抗議未舉辦說明會與地方溝通就動土。圖／漢寶村辦公室提供
彰化縣芳苑鄉漢寶村民今到飼料廠抗議未舉辦說明會與地方溝通就動土。圖／漢寶村辦公室提供

農委會統計產能在全台名列前茅的一家飼料廠，今動土興建彰化縣芳苑廠，引起在地漢寶村民不滿，近百人擋住工地大門，警方到場維持秩序被嗆「坐視不管飼料車闖紅燈，卻來限制村民抗議。」村民也質疑縣政府核發建照的合法性，要求出面制止動工建廠。

飼料公司芳苑廠位在漢寶村，今上午8點動土前的工程車輛進出驚動村民，10分鐘內聚集近百人擋住工地大門，飼料公司人員開車要進廠區都被擋下，不願搖下車窗，雙方在大門前僵持。警方趕到維持秩序，陸續放行公司人員車輛進入，村民相當不滿，多人嗆警，警方當場回答「廠商合法施工，不能阻擋車輛進出，希望大家理性處理事情。」

林姓村民表示，這家飼料公司在福興鄉也有工廠，製造過程飄散粉塵，導致周邊1公里內空汙，他有親友住那附近，有意購屋者聽說粉塵汙染都不願購買搬進來，原本千萬透天厝現在跌價600萬元，現今要在漢寶村的村庄中心點建廠，村民都很擔心粉塵空汙，數月前要求舉辦說明會傾聽民意，等到今日竟是直接動工。

林姓村民指出，飼料公司芳苑廠的四周沒「水路」，未來汙水排往何處，又芳苑廠整地時有載運廢棄物的車輛進出，令村民疑懷工廠地底掩埋不好東西而上面澆灌厚約一台尺水泥掩人耳目，對漢寶村地下水及環境都有影響，村民無法理解為何芳苑廠沒舉辦說明會就能拿到建照，希望縣政府給交代。

縣政府回應說，飼料公司芳苑廠土地面積約2320坪，農委會2010年7月同意興辦事業計畫書，彰化縣政府2021年11月通過變更特定地目的事業用地，去年通過審查變更興辦事業計畫，已取得建築執照，預計年產1萬2千公噸水禽飼料，縣政府先前已函文公司，建議舉辦說明會澄清居民疑慮，現今又發生陳抗，縣政府將再次建議召開說明會。

飼料 彰化 建築 農委會 廢棄物 透天厝 地下水

延伸閱讀

農曆七月即將來臨豬價高居不下 彰化肉品市場產品售價要漲了

彰化美寮路爭取10多年終動工 拓寬至13公尺增設通學步道

楊柳可能穿過彰化 青蔥產地拍賣價三級跳每綑2千元

柯P「兩年條款」生效 彰化員林人王安祥明年遞補不分區

相關新聞

憂粉塵汙染...彰化偏鄉飼料廠今動工 村民集結抗議要「縣政府管一管」

農委會統計產能在全台名列前茅的一家飼料廠，今動土興建彰化縣芳苑廠，引起在地漢寶村民不滿，近百人擋住工地大門，警方到場維持...

亞洲錦蛙夜鳴擾人 南投官民合作組「除蛙小隊」

外來種亞洲錦蛙入侵擴散，南投縣原以中興新村附近為熱區，但因豪雨致使溪流氾濫，南投市、草屯、埔里等地也出現通報案例，其蛙鳴...

影／顏清標父顏懷告別式致意團體多 地方人：久不見的盛況

鎮瀾宮董事長顏清標父親顏懷今天舉辦告別式，到場致意團體很多，有巨龍陣和千手觀音、漢光儀隊表演，團體出場從早上排到下午， ...

彰化美寮路爭取10多年終動工 拓寬至13公尺增設通學步道

彰化和美鎮「美寮路（彰6線）道路拓寬工程」因土地與拓寬設計爭議延宕逾10年，今天終於動工，工程起點位於美寮夜市附近，將把...

今晨從澳洲返台 盧秀燕：藉此了解各國因應關稅政策

台中市長盧秀燕5日出訪澳洲，6天主要在新南威爾斯語昆士蘭2州，參觀雪梨與布里斯本多處建設，今天清晨返抵台灣。盧表示，這次...

帶狀皰疹疫苗費用高民眾卻步 中市議員籲市府補助長者

台中65歲以上長輩打帶狀皰疹疫苗須自費，兩劑約1.7至2萬元，民眾向民代陳情，盼比照其它縣市免費接種。民進黨市議員陳雅惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。