憂粉塵汙染...彰化偏鄉飼料廠今動工 村民集結抗議要「縣政府管一管」

農委會統計產能在全台名列前茅的一家飼料廠，今動土興建彰化縣芳苑廠，引起在地漢寶村民不滿，近百人擋住工地大門，警方到場維持秩序被嗆「坐視不管飼料車闖紅燈，卻來限制村民抗議。」村民也質疑縣政府核發建照的合法性，要求出面制止動工建廠。

飼料公司芳苑廠位在漢寶村，今上午8點動土前的工程車輛進出驚動村民，10分鐘內聚集近百人擋住工地大門，飼料公司人員開車要進廠區都被擋下，不願搖下車窗，雙方在大門前僵持。警方趕到維持秩序，陸續放行公司人員車輛進入，村民相當不滿，多人嗆警，警方當場回答「廠商合法施工，不能阻擋車輛進出，希望大家理性處理事情。」

林姓村民表示，這家飼料公司在福興鄉也有工廠，製造過程飄散粉塵，導致周邊1公里內空汙，他有親友住那附近，有意購屋者聽說粉塵汙染都不願購買搬進來，原本千萬透天厝現在跌價600萬元，現今要在漢寶村的村庄中心點建廠，村民都很擔心粉塵空汙，數月前要求舉辦說明會傾聽民意，等到今日竟是直接動工。

林姓村民指出，飼料公司芳苑廠的四周沒「水路」，未來汙水排往何處，又芳苑廠整地時有載運廢棄物的車輛進出，令村民疑懷工廠地底掩埋不好東西而上面澆灌厚約一台尺水泥掩人耳目，對漢寶村地下水及環境都有影響，村民無法理解為何芳苑廠沒舉辦說明會就能拿到建照，希望縣政府給交代。

縣政府回應說，飼料公司芳苑廠土地面積約2320坪，農委會2010年7月同意興辦事業計畫書，彰化縣政府2021年11月通過變更特定地目的事業用地，去年通過審查變更興辦事業計畫，已取得建築執照，預計年產1萬2千公噸水禽飼料，縣政府先前已函文公司，建議舉辦說明會澄清居民疑慮，現今又發生陳抗，縣政府將再次建議召開說明會。