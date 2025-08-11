亞洲錦蛙夜鳴擾人 南投官民合作組「除蛙小隊」

外來種亞洲錦蛙入侵擴散，南投縣原以中興新村附近為熱區，但因豪雨致使溪流氾濫，南投市、草屯、埔里等地也出現通報案例，其蛙鳴擾人，民眾抱怨；縣府為此結合社區組成首支「除蛙小隊」，鎖定亞洲錦蛙、斑腿樹蛙，並防堵海蟾蜍。

縣府指出，「亞洲錦蛙」又名「花狹口蛙」，最早於1997年在高雄鳳山水庫附近發現入侵台灣後，向南北擴散，南投縣也接獲相關通報，初期以中興新村附近為熱區，隨近年豪雨致使溪流氾濫，加劇擴散，南投市、草屯、埔里等地也有案例。

由於，亞洲錦蛙繁殖力高、具強大適應力，白天雖多躲藏於自掘土洞或樹皮縫內，但雨天時鳴叫求偶，鳴聲如牛，低沉宏亮可達70分貝，相當於電話鈴聲，入夜蛙鳴擾人惹民怨，也恐對本土生態成嚴重影響，農業處結合社區展開除蛙行動。

農業處表示，為有效防治外來種蛙類，今年組織南投市營南社區守望相助隊志工，以及大埤社區居民組成首支「除蛙小隊」，不僅鎖定亞洲錦蛙，同時移除斑腿樹蛙，並防堵海蟾蜍入侵，將採取「以報案地點為核心，周邊巡查清除」模式除蛙。

但因亞洲錦蛙外型與台灣原生種小雨蛙外型相似，為避免誤判，縣府近期舉辦教育訓練課程，強化除蛙小隊及社區居民對外來種調查、移除與通報的能力，盼吸引更多民眾加入巡守行列，並透過長期行動有效控制族群數量，防止外來種擴散。