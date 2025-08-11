快訊

放颱風假再帥一次？蔣萬安回應了 曝楊柳對台北影響

日職／火腿3戰拿2分遭軟銀橫掃 孫易磊承擔首敗不滿自己兩度開局保送

北檢函文客運業者說明「反罷廣告」 羅智強：東廠來了！

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲錦蛙夜鳴擾人 南投官民合作組「除蛙小隊」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
亞洲錦蛙入侵南投，夜間蛙鳴擾人，縣府結合社區組成首支「除蛙小隊」，並開課強化民眾外來種蛙類的辨識能力。圖／縣府提供
亞洲錦蛙入侵南投，夜間蛙鳴擾人，縣府結合社區組成首支「除蛙小隊」，並開課強化民眾外來種蛙類的辨識能力。圖／縣府提供

外來種亞洲錦蛙入侵擴散，南投縣原以中興新村附近為熱區，但因豪雨致使溪流氾濫，南投市、草屯、埔里等地也出現通報案例，其蛙鳴擾人，民眾抱怨；縣府為此結合社區組成首支「除蛙小隊」，鎖定亞洲錦蛙、斑腿樹蛙，並防堵海蟾蜍

縣府指出，「亞洲錦蛙」又名「花狹口蛙」，最早於1997年在高雄鳳山水庫附近發現入侵台灣後，向南北擴散，南投縣也接獲相關通報，初期以中興新村附近為熱區，隨近年豪雨致使溪流氾濫，加劇擴散，南投市、草屯、埔里等地也有案例。

由於，亞洲錦蛙繁殖力高、具強大適應力，白天雖多躲藏於自掘土洞或樹皮縫內，但雨天時鳴叫求偶，鳴聲如牛，低沉宏亮可達70分貝，相當於電話鈴聲，入夜蛙鳴擾人惹民怨，也恐對本土生態成嚴重影響，農業處結合社區展開除蛙行動。

農業處表示，為有效防治外來種蛙類，今年組織南投市營南社區守望相助隊志工，以及大埤社區居民組成首支「除蛙小隊」，不僅鎖定亞洲錦蛙，同時移除斑腿樹蛙，並防堵海蟾蜍入侵，將採取「以報案地點為核心，周邊巡查清除」模式除蛙。

但因亞洲錦蛙外型與台灣原生種小雨蛙外型相似，為避免誤判，縣府近期舉辦教育訓練課程，強化除蛙小隊及社區居民對外來種調查、移除與通報的能力，盼吸引更多民眾加入巡守行列，並透過長期行動有效控制族群數量，防止外來種擴散。

縣府也呼籲，民眾若在社區或住家周遭發現疑似亞洲錦蛙蹤跡，可撥打1999縣民服務專線通報；若無法正確辨識，可先拍照紀錄蛙類外觀，再交由專業人員協助判別，切勿自行捕捉或移除，以免誤殺原生種蛙類，反而對在地生態造成傷害。

亞洲錦蛙入侵南投，夜間蛙鳴擾人，縣府結合社區組成首支「除蛙小隊」，並開課強化民眾外來種蛙類的辨識能力。圖／縣府提供
亞洲錦蛙入侵南投，夜間蛙鳴擾人，縣府結合社區組成首支「除蛙小隊」，並開課強化民眾外來種蛙類的辨識能力。圖／縣府提供
亞洲錦蛙入侵南投，夜間蛙鳴擾人，縣府結合社區組成首支「除蛙小隊」，並開課強化民眾外來種蛙類的辨識能力。圖／縣府提供
亞洲錦蛙入侵南投，夜間蛙鳴擾人，縣府結合社區組成首支「除蛙小隊」，並開課強化民眾外來種蛙類的辨識能力。圖／縣府提供
亞洲錦蛙求偶鳴聲如牛，相當擾人，而背部有深棕色如花瓶斑紋，頭部小、指端方形等特徵，民眾發現可通報1999。圖／縣府提供
亞洲錦蛙求偶鳴聲如牛，相當擾人，而背部有深棕色如花瓶斑紋，頭部小、指端方形等特徵，民眾發現可通報1999。圖／縣府提供
亞洲錦蛙入侵南投，原以中興新村附近為熱區，並擴散至南投市、草屯、埔里等地，因蛙鳴擾人，縣府結合社區組除蛙小隊。圖／縣府提供
亞洲錦蛙入侵南投，原以中興新村附近為熱區，並擴散至南投市、草屯、埔里等地，因蛙鳴擾人，縣府結合社區組除蛙小隊。圖／縣府提供

樹蛙 豪雨 侵台 抱怨 南投縣 海蟾蜍 農業處 亞洲錦蛙 中興新村

延伸閱讀

楊柳颱風進逼 清境農場明下午將休園…只出不進

社區遊戲室竟窩藏龜殼花！5歲男童被咬傷 捕蛇時地板還見血跡

Fed理事喊年底前降息三次 川普人馬鮑蔓公然與鮑爾唱反調

2小時下破130毫米…南投暴雨淹路成「黃河」 居民無奈

相關新聞

憂粉塵汙染...彰化偏鄉飼料廠今動工 村民集結抗議要「縣政府管一管」

農委會統計產能在全台名列前茅的一家飼料廠，今動土興建彰化縣芳苑廠，引起在地漢寶村民不滿，近百人擋住工地大門，警方到場維持...

亞洲錦蛙夜鳴擾人 南投官民合作組「除蛙小隊」

外來種亞洲錦蛙入侵擴散，南投縣原以中興新村附近為熱區，但因豪雨致使溪流氾濫，南投市、草屯、埔里等地也出現通報案例，其蛙鳴...

影／顏清標父顏懷告別式致意團體多 地方人：久不見的盛況

鎮瀾宮董事長顏清標父親顏懷今天舉辦告別式，到場致意團體很多，有巨龍陣和千手觀音、漢光儀隊表演，團體出場從早上排到下午， ...

彰化美寮路爭取10多年終動工 拓寬至13公尺增設通學步道

彰化和美鎮「美寮路（彰6線）道路拓寬工程」因土地與拓寬設計爭議延宕逾10年，今天終於動工，工程起點位於美寮夜市附近，將把...

今晨從澳洲返台 盧秀燕：藉此了解各國因應關稅政策

台中市長盧秀燕5日出訪澳洲，6天主要在新南威爾斯語昆士蘭2州，參觀雪梨與布里斯本多處建設，今天清晨返抵台灣。盧表示，這次...

帶狀皰疹疫苗費用高民眾卻步 中市議員籲市府補助長者

台中65歲以上長輩打帶狀皰疹疫苗須自費，兩劑約1.7至2萬元，民眾向民代陳情，盼比照其它縣市免費接種。民進黨市議員陳雅惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。