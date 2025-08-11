彰化美寮路爭取10多年終動工 拓寬至13公尺增設通學步道

彰化和美鎮「美寮路（彰6線）道路拓寬工程」因土地與拓寬設計爭議延宕逾10年，今天終於動工，工程起點位於美寮夜市附近，將把非都市計畫段的道路由僅8公尺拓寬至13公尺，並增設汽機車分流與860公尺通學步道，預計2027年4月底前完工，將打通和美東西交通瓶頸、改善學童通行安全。

彰化縣長王惠美表示，美寮路是和美、彰化間的重要聯絡道路，雖都市計畫範圍內早已拓寬至16公尺，但部分非都市計畫段仍僅8公尺寬，尖峰時段人車爭道、壅塞頻傳，對居民與學童安全構成威脅。此次工程總經費約5億1731萬元，中央補助4億1902萬多元，縣府自籌9828萬多元，完工後可分擔彰新路與彰美路的車流，縮短周邊居民通勤時間。

該拓寬工程推動過程波折不斷，起初計畫內容不夠完整，去年雖已完成發包，但仍有兩處路段地主質疑未採等距拓寬，導致一側土地被徵收較多，即使縣府已舉辦兩次公聽會，地主仍持續向內政部陳情。經內政部三度要求縣府補充說明，最後在立委協助及中央介入下，工程才得以順利動土。

立委陳素月回顧，工程計劃最初僅規劃設計各一道混合車道，未配置人行友善設施，被審查會委員認為無法有效抒解車流而遭退件，2022年5月她曾邀集交通部長王國材、公路總局等單位在立法院交通委員會考察，此後地方與縣府達成共識，並於2023年6月獲交通部核定，才讓工程露出曙光。