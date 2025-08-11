快訊

燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

彰化美寮路爭取10多年終動工 拓寬至13公尺增設通學步道

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化和美鎮美寮路是連結和美鎮與彰化市的主要東西向幹道，與彰美路、彰新路共同承載和美、線西及伸港等鄉鎮往返彰化市區的車流量。圖／彰化縣府提供
彰化和美鎮美寮路是連結和美鎮與彰化市的主要東西向幹道，與彰美路、彰新路共同承載和美、線西及伸港等鄉鎮往返彰化市區的車流量。圖／彰化縣府提供

彰化和美鎮「美寮路（彰6線）道路拓寬工程」因土地與拓寬設計爭議延宕逾10年，今天終於動工，工程起點位於美寮夜市附近，將把非都市計畫段的道路由僅8公尺拓寬至13公尺，並增設汽機車分流與860公尺通學步道，預計2027年4月底前完工，將打通和美東西交通瓶頸、改善學童通行安全。

彰化縣長王惠美表示，美寮路是和美、彰化間的重要聯絡道路，雖都市計畫範圍內早已拓寬至16公尺，但部分非都市計畫段仍僅8公尺寬，尖峰時段人車爭道、壅塞頻傳，對居民與學童安全構成威脅。此次工程總經費約5億1731萬元，中央補助4億1902萬多元，縣府自籌9828萬多元，完工後可分擔彰新路與彰美路的車流，縮短周邊居民通勤時間。

該拓寬工程推動過程波折不斷，起初計畫內容不夠完整，去年雖已完成發包，但仍有兩處路段地主質疑未採等距拓寬，導致一側土地被徵收較多，即使縣府已舉辦兩次公聽會，地主仍持續向內政部陳情。經內政部三度要求縣府補充說明，最後在立委協助及中央介入下，工程才得以順利動土。

立委陳素月回顧，工程計劃最初僅規劃設計各一道混合車道，未配置人行友善設施，被審查會委員認為無法有效抒解車流而遭退件，2022年5月她曾邀集交通部長王國材、公路總局等單位在立法院交通委員會考察，此後地方與縣府達成共識，並於2023年6月獲交通部核定，才讓工程露出曙光。

立委陳秀寳說，美寮路是大和美地區重要的聯絡道路，但非都市計畫段的部分道路僅有8公尺寬，交通尖峰時段常有人車爭道、險象橫生，期許工程如期如質順利完工，提供和美民眾安全的行動空間。

彰化和美美寮路將僅8公尺拓寬至13公尺，並增設汽機車分流與860公尺通學步道。圖／彰化縣府提供
彰化和美美寮路將僅8公尺拓寬至13公尺，並增設汽機車分流與860公尺通學步道。圖／彰化縣府提供
彰化和美鎮「美寮路（彰6線）道路拓寬工程」因土地與拓寬設計爭議延宕逾10年，今天動工。記者林敬家／攝影
彰化和美鎮「美寮路（彰6線）道路拓寬工程」因土地與拓寬設計爭議延宕逾10年，今天動工。記者林敬家／攝影

都市計畫 交通部長

延伸閱讀

客家文化公園改善工程廠商詐100萬工程款 涉貪汙部分不起訴

柯P「兩年條款」生效 彰化員林人王安祥明年遞補不分區

彰化免門票景點推薦！歐風鄉間童話莊園 古堡教堂隨手拍都美

火勢猛烈…彰化「阿三肉圓」油鍋突起火 嚇壞顧客幸無傷

相關新聞

影／顏清標父顏懷告別式致意團體多 地方人：久不見的盛況

鎮瀾宮董事長顏清標父親顏懷今天舉辦告別式，到場致意團體很多，有巨龍陣和千手觀音、漢光儀隊表演，團體出場從早上排到下午， ...

彰化美寮路爭取10多年終動工 拓寬至13公尺增設通學步道

彰化和美鎮「美寮路（彰6線）道路拓寬工程」因土地與拓寬設計爭議延宕逾10年，今天終於動工，工程起點位於美寮夜市附近，將把...

今晨從澳洲返台 盧秀燕：藉此了解各國因應關稅政策

台中市長盧秀燕5日出訪澳洲，6天主要在新南威爾斯語昆士蘭2州，參觀雪梨與布里斯本多處建設，今天清晨返抵台灣。盧表示，這次...

帶狀皰疹疫苗費用高民眾卻步 中市議員籲市府補助長者

台中65歲以上長輩打帶狀皰疹疫苗須自費，兩劑約1.7至2萬元，民眾向民代陳情，盼比照其它縣市免費接種。民進黨市議員陳雅惠...

楊柳颱風進逼 清境農場明下午將休園…只出不進

楊柳颱風持續發展並朝台灣前進，氣象署預估今天深夜到明天上午可能發布海警，明天中午前後發陸警。南投仁愛清境農場為此宣布，明...

颱風楊柳漸接近台灣 武陵農場明天下午5時起預警性休園

依國軍退除役官兵輔導委員會通知，因颱風楊柳逐漸接近台灣，為確保遊客安全，武陵農場將從明天 下午5時起，實施預警性休園措施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。