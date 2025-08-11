快訊

今晨從澳洲返台 盧秀燕：藉此了解各國因應關稅政策

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左三）上周訪澳，今天上午歸國，稱此行非常順利，也藉此了解到世界各國面對美國關稅的狀況。記者黃仲明／攝影
台中市長盧秀燕5日出訪澳洲，6天主要在新南威爾斯語昆士蘭2州，參觀雪梨與布里斯本多處建設，今天清晨返抵台灣。盧表示，這次訪外行程非常順利，重要的會面對象都如期見到，也了解到世界各國面對美國關稅的因應狀況，未來希望加強台澳之間的經貿交流。

盧秀燕5日晚間從桃園國際機場出發飛往澳洲，6、7日在新南威爾斯州，陸續拜訪新南威爾斯美術館、州議會、雪梨會展中心，7日晚間北上昆士蘭州，8到10日分別到訪布里斯本市議會、會展中心，也替遠赴澳洲開展的大墩美展主持開幕，並出席僑胞歡迎晚會，今天上午5時許返國。

盧秀燕表示，此次出訪的目標全部達成，包含會面重要人士、參訪關鍵建設等等，也藉此機會了解世界各國面對美國關稅狀況，比如澳洲就是10%；澳洲是南太平洋地區台灣人最多的地方，未來兩國可以加強經貿交流，以澳洲作為分散全球市場的經貿布局。

盧秀燕說，澳洲有許多優秀的台僑奮鬥多年，事業有成，對台灣懷抱很高的向心力與忠誠度，感謝許多僑胞一路以來協助台中，也讓這次出訪行程更加順利。她另外宣傳，大墩美展目前正在澳洲熱烈展出，希望這次展出可以促進雙方在藝文領域的互動合作。

媒體也問及盧秀燕對國民黨主席改選的看法，她回應，眼前最重要的事情事防颱，上周雖然都在澳洲，有確實掌握台灣與颱風的動態；這次楊柳颱風非常強勁，正對著台灣而來，市府團隊及時趕回，最重要的工作就是加強防颱應變。

