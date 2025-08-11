帶狀皰疹疫苗費用高民眾卻步 中市議員籲市府補助長者

台中65歲以上長輩打帶狀皰疹疫苗須自費，兩劑約1.7至2萬元，民眾向民代陳情，盼比照其它縣市免費接種。民進黨市議員陳雅惠表示，帶狀疱疹雖不致命，卻恐引發長期神經痛，呼籲市府正視需求、積極找財源，補助65歲以上長輩接種。台中市衛生局表示，市府暫無額外財源推動。

市議員陳雅惠表示，長者罹患帶狀疱疹的機率相當高，但疫苗昂貴，市府沒有補助，但有相當多的縣市提供免費或補助，包括新北市針對65歲以上長者（原住民55歲以上）且同時符合低收、中低收與高風險疾病三要件者，提供公費兩劑；桃園市開放50歲以上簽署預立醫療決定者，第2劑免費，低收、中低收則兩劑全免。

另苗栗縣、嘉義縣市、台南市針對低收或中低收入長輩免費施打；金門、花蓮全面免費；連江縣更將50至64歲高風險族群納入補助；竹北市則對50歲以上市民一般補助3800元、低收入戶補助4800元。

陳雅惠說，根據2024年度台中市總決算，市府稅課收入比預算多出逾75億元，既然有盈餘，市府可優先投入在最直接影響長輩健康的公共衛生政策，台中應先為弱勢與高風險長輩提供免費補助，再逐步擴大至全體長者。

台中市衛生局指出，若補助65歲以上低收、中低收及原住民等弱勢族群，所需經費約3200萬元至1億2800萬元；若普遍補助全體65歲以上長者，以7成接種率估算，經費將達12億至50億元。中央已推動13價肺炎鏈球菌疫苗，地方須自籌配合款，市府暫無額外財源推動。