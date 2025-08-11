聽新聞
楊柳颱風進逼 清境農場明下午將休園…只出不進
楊柳颱風持續發展並朝台灣前進，氣象署預估今天深夜到明天上午可能發布海警，明天中午前後發陸警。南投仁愛清境農場為此宣布，明天下午2時起啟動預防性休園，屆時遊客只出不進；奧萬大、合歡山也預告將在警報發布後啟動休園封閉。
為因應楊柳颱風襲台，坐落在南投仁愛山區的退輔會清境農場今發布應變公告，該園區將於明天（12日）下午2時起啟動預防性休園，屆時遊客只出不進；但考量消費者權益，當天下午青青草原綿羊秀及馬術秀仍維持正常演出。
而清境國民賓館同樣於明天下午2時起預防性休館，暫不接受旅客入住，直至颱風警報解除；若旅客已經完成訂房，可主動聯繫館方或待該館區人員聯絡更改下 次入住時間。清境農場表示，颱風過後，場方將用最快速度巡檢，再行公告開園。
至於同樣在仁愛鄉的合歡山國家森林遊樂區、奧萬大國家森林遊樂區，林業保育署南投分署則表示，考量其轄管場域及山區聯外道路地質脆弱，易發生崩塌或土石流災害，基於安全考量，若發布相關陸海警報，將立即啟動預警性休園及封閉。
