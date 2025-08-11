快訊

楊柳颱風進逼 清境農場明下午將休園…只出不進

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
楊柳颱風進逼台灣，清境農場公告明天下午2時起啟動預防性休園，屆時遊客只出不進。圖／清境農場提供
楊柳颱風進逼台灣，清境農場公告明天下午2時起啟動預防性休園，屆時遊客只出不進。圖／清境農場提供

楊柳颱風持續發展並朝台灣前進，氣象署預估今天深夜到明天上午可能發布海警，明天中午前後發陸警。南投仁愛清境農場為此宣布，明天下午2時起啟動預防性休園，屆時遊客只出不進；奧萬大、合歡山也預告將在警報發布後啟動休園封閉。

為因應楊柳颱風襲台，坐落在南投仁愛山區的退輔會清境農場今發布應變公告，該園區將於明天（12日）下午2時起啟動預防性休園，屆時遊客只出不進；但考量消費者權益，當天下午青青草原綿羊秀及馬術秀仍維持正常演出。

而清境國民賓館同樣於明天下午2時起預防性休館，暫不接受旅客入住，直至颱風警報解除；若旅客已經完成訂房，可主動聯繫館方或待該館區人員聯絡更改下 次入住時間。清境農場表示，颱風過後，場方將用最快速度巡檢，再行公告開園。

至於同樣在仁愛鄉的合歡山國家森林遊樂區、奧萬大國家森林遊樂區，林業保育署南投分署則表示，考量其轄管場域及山區聯外道路地質脆弱，易發生崩塌或土石流災害，基於安全考量，若發布相關陸海警報，將立即啟動預警性休園及封閉。

楊柳颱風進逼台灣，清境農場公告明天下午2時起啟動預防性休園，屆時遊客只出不進。圖／清境農場提供
楊柳颱風進逼台灣，清境農場公告明天下午2時起啟動預防性休園，屆時遊客只出不進。圖／清境農場提供

警報 清境農場 楊柳颱風

相關新聞

今晨從澳洲返台 盧秀燕：藉此了解各國因應關稅政策

台中市長盧秀燕5日出訪澳洲，6天主要在新南威爾斯語昆士蘭2州，參觀雪梨與布里斯本多處建設，今天清晨返抵台灣。盧表示，這次...

影／顏懷告別式顏清標哽咽向父淚別 政商界人士齊聚

鎮瀾宮董事長顏清標父親顏懷告別式今天舉行，數千人送行，立法院長韓國瑜與副院長江啟臣、台中市長盧秀燕和台北市長蔣萬安等人到...

彰化美寮路爭取10多年終動工 拓寬至13公尺增設通學步道

彰化和美鎮「美寮路（彰6線）道路拓寬工程」因土地與拓寬設計爭議延宕逾10年，今天終於動工，工程起點位於美寮夜市附近，將把...

帶狀皰疹疫苗費用高民眾卻步 中市議員籲市府補助長者

台中65歲以上長輩打帶狀皰疹疫苗須自費，兩劑約1.7至2萬元，民眾向民代陳情，盼比照其它縣市免費接種。民進黨市議員陳雅惠...

楊柳颱風進逼 清境農場明下午將休園…只出不進

楊柳颱風持續發展並朝台灣前進，氣象署預估今天深夜到明天上午可能發布海警，明天中午前後發陸警。南投仁愛清境農場為此宣布，明...

颱風楊柳漸接近台灣 武陵農場明天下午5時起預警性休園

依國軍退除役官兵輔導委員會通知，因颱風楊柳逐漸接近台灣，為確保遊客安全，武陵農場將從明天 下午5時起，實施預警性休園措施...

