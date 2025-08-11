影／顏懷告別式顏清標哽咽向父淚別 政商界人士齊聚

鎮瀾宮董事長 顏清標 父親顏懷 告別式 今天舉行，數千人送行，立法院長 韓國瑜 與副院長 江啟臣 、台中市長 盧秀燕 和台北市長蔣萬安等人到場，顏清標致謝詞時哽咽淚謝父親，提到去世多年的弟弟更一度落淚。

顏清標說，感謝很多人幫他父親助念，父親很有福氣，父親生前常交待沒讀書沒關係，做人要有禮貌，不能讓別人看不起，父親是很硬氣的人，他今天和五代家人感謝大家，相信父親在天之靈跟著佛祖去，保佑致親好友平安快樂，他今天很想哭，他再次強調父親很有福氣。

顏清標表示，父親生前常說兄弟都不像他，像母親，胖又矮，但父親愛母親又不好意思說，父親開店不怕人吃，媽祖說愈吃愈有錢，顏清標自嘲他被吃到窮。

顏清標表示，他弟弟多年前去世，他代表所有家屬感謝大家，有很多話想說，說不出來，謝天謝地有好父親，他提到弟弟時，不禁哽咽落淚。

顏懷享壽92歲，今天在台中市沙鹿區住家前辦告別式，數千人到場，多位地方首長和立委也到場致意，台中市長盧秀燕今天早上剛從國外回台，立即趕到致意，台北市長蔣萬安和多位縣市長，國民黨主席朱立倫等人也到場送顏懷最後一程；立法院長韓國瑜擔任點主，副院長江啟臣介紹顏懷生平。