快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「有強大運勢」：錢財滾滾入袋

58歲機師年收400萬…退休前才驚覺「長年疏失」一家四口陷財務危機

美關稅衝擊工具機恐遇「淘汰戰」 大廠老董：40年來最慘烈

聽新聞
0:00 / 0:00

影／顏懷告別式顏清標哽咽向父淚別 政商界人士齊聚

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
鎮瀾宮董事長顏清標父親顏懷今天告別式，顏清標和顏寛恒父子和家人們向父親告別。記者黃仲裕／攝影
鎮瀾宮董事長顏清標父親顏懷今天告別式，顏清標和顏寛恒父子和家人們向父親告別。記者黃仲裕／攝影

鎮瀾宮董事長顏清標父親顏懷告別式今天舉行，數千人送行，立法院長韓國瑜與副院長江啟臣、台中市長盧秀燕和台北市長蔣萬安等人到場，顏清標致謝詞時哽咽淚謝父親，提到去世多年的弟弟更一度落淚。

顏清標說，感謝很多人幫他父親助念，父親很有福氣，父親生前常交待沒讀書沒關係，做人要有禮貌，不能讓別人看不起，父親是很硬氣的人，他今天和五代家人感謝大家，相信父親在天之靈跟著佛祖去，保佑致親好友平安快樂，他今天很想哭，他再次強調父親很有福氣。

顏清標表示，父親生前常說兄弟都不像他，像母親，胖又矮，但父親愛母親又不好意思說，父親開店不怕人吃，媽祖說愈吃愈有錢，顏清標自嘲他被吃到窮。

顏清標表示，他弟弟多年前去世，他代表所有家屬感謝大家，有很多話想說，說不出來，謝天謝地有好父親，他提到弟弟時，不禁哽咽落淚。

顏懷享壽92歲，今天在台中市沙鹿區住家前辦告別式，數千人到場，多位地方首長和立委也到場致意，台中市長盧秀燕今天早上剛從國外回台，立即趕到致意，台北市長蔣萬安和多位縣市長，國民黨主席朱立倫等人也到場送顏懷最後一程；立法院長韓國瑜擔任點主，副院長江啟臣介紹顏懷生平。

今天公祭團體多，五湖四海朋友到場，陣頭熱鬧表演，今天早上到下午有交通管制，立委顏寬恒說，阿公生前最喜歡熱鬧，加上顏清標的廣結善緣，今天有數千人陸續從各地趕到。

鎮瀾宮董事長顏清標父親顏懷今天告別式，顏清標和顏寛恒父子和家人向父親告別，立法院長韓國瑜任點主。記者黃仲裕／攝影
鎮瀾宮董事長顏清標父親顏懷今天告別式，顏清標和顏寛恒父子和家人向父親告別，立法院長韓國瑜任點主。記者黃仲裕／攝影
鎮瀾宮董事長顏清標父親顏懷今天告別式，顏清標和顏寛恒父子和家人向父親告別，立法院副院長江啟臣為顏懷生平介紹。記者黃仲裕／攝影
鎮瀾宮董事長顏清標父親顏懷今天告別式，顏清標和顏寛恒父子和家人向父親告別，立法院副院長江啟臣為顏懷生平介紹。記者黃仲裕／攝影
鎮瀾宮董事長顏清標父親顏懷今天告別式，顏清標和顏寛恒父子和家人們向父親告別。記者黃仲裕／攝影
鎮瀾宮董事長顏清標父親顏懷今天告別式，顏清標和顏寛恒父子和家人們向父親告別。記者黃仲裕／攝影
鎮瀾宮董事長顏清標父親顏懷今天告別式，顏清標和顏寛恒父子和家人們向父親告別。記者黃仲裕／攝影
鎮瀾宮董事長顏清標父親顏懷今天告別式，顏清標和顏寛恒父子和家人們向父親告別。記者黃仲裕／攝影

顏清標 告別式 江啟臣 顏寬恒 盧秀燕 韓國瑜

延伸閱讀

盧秀燕不參選黨主席…北北桃市長被點選國民黨主席 張善政回應了

影／考慮不參選黨主席？盧秀燕返台：目前最重要是加強楊柳防颱工作

影／江啟臣團結反罷免現場 蔡壁如喊：柯文哲就拜託你們了

台中市潑水節嗨翻天 江啟臣、鄭照新被潑全身溼

相關新聞

影／顏懷告別式顏清標哽咽向父淚別 政商界人士齊聚

鎮瀾宮董事長顏清標父親顏懷告別式今天舉行，數千人送行，立法院長韓國瑜與副院長江啟臣、台中市長盧秀燕和台北市長蔣萬安等人到...

台中失智長照 議員：服務缺口近4成

台中市65歲以上老年人口達48萬2654人，占全市人口16.83%。民進黨議員陳俞融指出，台中市預估失智症長者達3萬56...

鹿港龍山寺待修 憂彩繪爭議連累招標

國定古蹟鹿港龍山寺因漏水、木構件腐朽須修繕，「檢修暨再利用工程」今年已兩度招標，第一次6月流標，第二次預計8月14日開標...

2個月2遇急產救嬰 24歲未婚消防員獲頒「接生好手」

彰化縣永靖分隊消防員韓朝武短短2個月內成功接生2名嬰兒，榮獲內政部消防署年度「消防績優救護人員」的「接生好手」獎項，才2...

台越盃越南同鄉足球賽「以球會友」 奪冠獎金10萬元

中華台越新住民關懷協會舉辦「台越盃越南同鄉足球賽」，讓越南選手以球會友，今年共24支球隊參賽、近600位選手參賽，在北、...

台中市潑水節嗨翻天 江啟臣、鄭照新被潑全身溼

台中市太平區今舉辦「太平潑水節」活動，除了吸引許多家庭親子前往，立法院副院長江啟臣、台中市副市長鄭照新也前往與民同樂，兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。