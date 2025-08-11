聽新聞
0:00 / 0:00
影／顏懷告別式顏清標哽咽向父淚別 政商界人士齊聚
鎮瀾宮董事長顏清標父親顏懷告別式今天舉行，數千人送行，立法院長韓國瑜與副院長江啟臣、台中市長盧秀燕和台北市長蔣萬安等人到場，顏清標致謝詞時哽咽淚謝父親，提到去世多年的弟弟更一度落淚。
顏清標說，感謝很多人幫他父親助念，父親很有福氣，父親生前常交待沒讀書沒關係，做人要有禮貌，不能讓別人看不起，父親是很硬氣的人，他今天和五代家人感謝大家，相信父親在天之靈跟著佛祖去，保佑致親好友平安快樂，他今天很想哭，他再次強調父親很有福氣。
顏清標表示，父親生前常說兄弟都不像他，像母親，胖又矮，但父親愛母親又不好意思說，父親開店不怕人吃，媽祖說愈吃愈有錢，顏清標自嘲他被吃到窮。
顏清標表示，他弟弟多年前去世，他代表所有家屬感謝大家，有很多話想說，說不出來，謝天謝地有好父親，他提到弟弟時，不禁哽咽落淚。
顏懷享壽92歲，今天在台中市沙鹿區住家前辦告別式，數千人到場，多位地方首長和立委也到場致意，台中市長盧秀燕今天早上剛從國外回台，立即趕到致意，台北市長蔣萬安和多位縣市長，國民黨主席朱立倫等人也到場送顏懷最後一程；立法院長韓國瑜擔任點主，副院長江啟臣介紹顏懷生平。
今天公祭團體多，五湖四海朋友到場，陣頭熱鬧表演，今天早上到下午有交通管制，立委顏寬恒說，阿公生前最喜歡熱鬧，加上顏清標的廣結善緣，今天有數千人陸續從各地趕到。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言