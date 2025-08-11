聽新聞
2個月2遇急產救嬰 24歲未婚消防員獲頒「接生好手」

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化永靖分隊消防員韓朝武年僅24歲，2個月內成功接生2名嬰兒。圖／彰化縣消防局提供
彰化永靖分隊消防員韓朝武年僅24歲，2個月內成功接生2名嬰兒。圖／彰化縣消防局提供

彰化縣永靖分隊消防員韓朝武短短2個月內成功接生2名嬰兒，榮獲內政部消防署年度「消防績優救護人員」的「接生好手」獎項，才24歲的他成了歷年最年輕得主。和美分隊消防員黃景嵐則連4年蟬連「救護之王」，救護出勤案件數多，充滿專業熱忱。

韓朝武去年10月從警專畢業分發永靖分隊，執行救護勤務期間遇上2起急產案件。首次接生時，嬰兒膚色發紺，他迅速抽吸口鼻、夾臍帶，並給予刺激與氧氣治療，嬰兒才得以發出響亮哭聲。第2次則面臨臍帶繞頸，嬰兒哭聲微弱，他緊急解除纏繞並實施急救，成功救回嬰兒。

彰化縣消防局統計，彰化去年6萬多件救護出勤，孕婦急產接生案件僅9件，韓朝武連續遇上2件，相當罕見。韓朝武雖然未婚，但急產接生過程，看見家屬笑容，讓他感受到迎接新生命的喜悅。

韓朝武說，從小憧憬成為消防員，對救援生命充滿榮耀感。雖然家人擔心風險，勸他選擇更穩定工作，但他認為「生命有限，希望用實際行動去做有意義的事」。

