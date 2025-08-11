鹿港龍山寺待修 憂彩繪爭議連累招標

國定古蹟鹿港龍山寺因漏水、木構件腐朽須修繕，「檢修暨再利用工程」今年已兩度招標，第一次6月流標，第二次預計8月14日開標。寺方憂心2022年彩繪修復引發的爭議，恐影響投標意願，修復工程再度延宕。

鹿港龍山寺古蹟修復歷經波折，2022年進行彩繪修復，五門殿虎邊「夔龍窗」的色彩被批過於鮮豔、鯉魚神情「死氣沈沈」，引發文史人士質疑「死氣沈沈如何跳龍門？」工程因此喊卡。

去年文化部文化資產局與承包廠商雲林科技大學解約，文資局說，目前透過行政院公共工程委員會進行履約爭議調解，待調解完成後才會辦理驗收結算，其餘未完成項目將分區續辦並召開說明會。

檢修工程除補強木結構漏水、腐朽、變形，必要時將抽梁換柱方式，並改善消防水電系統，耐震係數由5級提升至法規要求的6級。文化資產局指出，第一次招標因未達法定家數流標，第二次招標則於7月23日公告，預定8月14日開標。

鹿港龍山寺總幹事黃美美表示，近兩個月豪大雨讓廟埕積水，雨水沿柱滲下，加上寺廟逾10年未全面檢修，屋頂及高處結構難憑肉眼判斷狀況。暑假期間，文資局委託專業團隊調查損壞位置與狀況，她擔心彩繪爭議影響修復工程投標意願。

台北教育大學兼任助理教授蕭文杰指出，古蹟修復應先處理結構補強再彩繪較合理，文資局應積極邀標並承擔監督責任；彩繪爭議確實可能讓傳統匠師卻步，官方應協助整合團隊，避免將責任完全推給第一線匠師。

蕭文杰指出，古蹟維護有「最小干預性」原則，許多寺廟追求「金光閃閃」外觀，文資建築是公共文化資產，修復須建立在地方文史意見與多方資料佐證基礎上。