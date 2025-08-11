台中失智長照 議員：服務缺口近4成

台中市65歲以上老年人口達48萬2654人，占全市人口16.83%。民進黨議員陳俞融指出，台中市預估失智症長者達3萬5627人，近4成未獲服務，籲市府正視失智長照缺口。衛生局表示，將持續提升涵蓋率。

根據統計，台灣目前已有超過35萬名失智者，預估每天新增36人，到了2061年將超過88萬人，等於每百人中有5名失智者。

議員陳俞融表示，台中市預估失智症長者約3萬5627人，但實際使用相關長照服務的涵蓋率僅62.58%、近4成，約1.3萬個失智症家庭未獲服務支援；失智照護複雜又高壓，若市府無法填補缺口，沉重壓力轉嫁給家庭照顧者，極易引發社會悲劇，要求市府應提升服務涵蓋率。

陳俞融說，市府力推「在宅急症照護試辦計畫」，自2024年7月推動至今，實際收案僅144人，但收案量可達1144件，相去甚遠。另長照服務仍存在等待時間過長的問題，例如日間照顧平均等待7.4天、交通接送服務長達13天，對照顧家庭極不方便且煎熬，要求縮短各項服務等候時間。

無黨籍議員林昊佑說，台中失智症長者逐年增加，其中台中29行政區中有9區老年人口比率高於全國比率19.11%，失智人口隨之增加、老化速度居六都前段，照護需求迫切；但台中居家照護機構集中部分行政區，常接獲民眾反映資源不足且分布不均，要求市府比照幼托，區區加強建置。

衛生局表示，據衛福部統計至2024年12月底，台中長照服務涵蓋率為89.24%，高於全國平均84.86%；截至今年7月底，全市已布建1937處長照ABC據點。市府透過加強篩檢與轉介、增設失智日間照顧據點、擴充喘息與居家服務及專案追蹤高風險個案等，提升涵蓋率。

衛生局指出，中央推「在宅急症照護試辦計畫」市府配合與各大醫院合作強化轉介，去年7月啟動，至今年7月已協助176案銜接長照服務。另市民申請長照服務，平均5日內可接受第一次服務，衛生局持續擴大長照資源。