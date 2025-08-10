中市失智症患者3萬5627人 民代：仍有近4成家庭在掙扎

台灣今年邁入超高齡社會，台中市議員陳俞融今指出，台中市失智症長者有3萬5627人，但實際使用相關長照服務的涵蓋率卻僅62.58% ，顯示仍有近4成、約1萬3千多個失智症家庭，可能仍獨自掙扎，未被失智照護及長照體系接住。

她說，根據統計，台中市65歲以上老年人口已達48萬2654 人，占全市人口16.83% ，雖然去年長照服務涵蓋率達到89.24%，但針對日益嚴峻的失智症照護議題，各項服務的實際執行細節仍有極大策進空間，須正視潛在危機，避免讓照顧年邁長者的責任成為壓垮青壯年世代的最後一根稻草。

她說，失智照護的複雜性與高壓性，遠非一般長照可比，若市府無法填補此缺口，無疑是將沉重壓力轉嫁給家庭照顧者，極易引發家庭矛盾與社會悲劇。此外，「在宅急症照護試辦計畫」立意良善，但去年7月推動至今，實際收案僅144 人，與年度可收案量1144件的量能相去甚遠。

衛生局表示，台中市長照服務涵蓋率為89.24%，高於全國平均84.86%，且至今年7月底，全市已布建1937處長照據點。台中市約有3萬5627名失智症者，市府正透過加強篩檢與轉介、增設失智日間照顧據點、擴充喘息與居家服務，以及專案追蹤高風險個案等方式，持續提升涵蓋率。

衛生局說，「在宅急症照護試辦計畫」由中央推動，市府配合與各大醫院合作強化轉介，去年7月啟動至今年7月已協助176案銜接長照服務。另目前市民自申請長照服務，平均5日內即可接受第一次服務。