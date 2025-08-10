台越盃越南同鄉足球賽「以球會友」 奪冠獎金10萬元

中華台越新住民關懷協會舉辦「台越盃越南同鄉足球賽」，讓越南選手以球會友，今年共24支球隊參賽、近600位選手參賽，在北、中、南三區進行區域賽，最終4支球隊晉級，今在台中西屯足球場爭取總冠軍，奪冠獎金10萬元。

台越盃越南同鄉足球賽今年邁入第二屆，今年賽事為期7天，區域賽在桃園、台中、高雄三地舉行，經過共28場的激烈比拚，最終由4支頂尖隊伍晉級總決賽，今在台中爭奪年度最高榮耀。

台中市運動局長游志祥表示，台中市府長期推動運動平權與族群共融，透過這類國際性社群體育賽事，不僅活絡城市運動文化，也體現台中作為一座多元、友善、包容城市的精神。

中華台越新住民關懷協會副理事長謝瑞珉說，在台越南同胞約60萬人，協會長期致力協助在台越南同胞，透過職訓課程、就業輔導與文化活動，建立生活支持網絡。今年第二年舉辦台越盃，透過球賽以球會友，更體現協會促進文化共融、強化族群參與、提升生活品質的核心價值。