台中市潑水節嗨翻天 江啟臣、鄭照新被潑全身溼
台中市太平區今舉辦「太平潑水節」活動，除了吸引許多家庭親子前往，立法院副院長江啟臣、台中市副市長鄭照新也前往與民同樂，兩人到場時大家把水直往兩人身上潑，都被潑了個全身溼，兩人也同時時拿起水槍回擊，享受潑水之樂，並說像是接受了一場震撼教育，留下難忘回憶。
活動除了吸引眾多親子到場，現場還設有市集攤位，可以逛市集、吃美食，歡度愉快的親子時光。鄭照新說，太平潑水節邁入第15屆，他特別代表市長盧秀燕出席與民眾同樂，除了慰勞父親終年辛勞，並傳達對新住民的重視與關懷。
他說，這項活動每年參加人數不斷攀升，已成為當地每年入夏後的重要活動，十分感謝太平公所及中山里長閻泰利齊力推廣，促進多元文化融合。鄭照新同時提醒，台中購物節即將登場，樹孝商圈、長億夜市等在地商圈皆可參加抽獎活動，太平的美食與荔枝等優質特產更值得大力支持。
民政局長吳世瑋說，潑水節源自東南亞傳統習俗，象徵祈福與潔淨，經過在地化推動，已成為太平區促進多元文化交流與社會融合的重要平台。台中市長年吸引各國移民及青年族群落腳，東南亞文化也在此深耕，形塑出豐富多元的城市風貌，市府將持續推動友善新住民政策，協助不同文化背景的族群安心定居、融入社會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言