台中市潑水節嗨翻天 江啟臣、鄭照新被潑全身溼

台中市太平區今舉辦「太平潑水節」活動，除了吸引許多家庭親子前往，立法院副院長江啟臣、台中市副市長鄭照新也前往與民同樂，兩人到場時大家把水直往兩人身上潑，都被潑了個全身溼，兩人也同時時拿起水槍回擊，享受潑水之樂，並說像是接受了一場震撼教育，留下難忘回憶。

活動除了吸引眾多親子到場，現場還設有市集攤位，可以逛市集、吃美食，歡度愉快的親子時光。鄭照新說，太平潑水節邁入第15屆，他特別代表市長盧秀燕出席與民眾同樂，除了慰勞父親終年辛勞，並傳達對新住民的重視與關懷。

他說，這項活動每年參加人數不斷攀升，已成為當地每年入夏後的重要活動，十分感謝太平公所及中山里長閻泰利齊力推廣，促進多元文化融合。鄭照新同時提醒，台中購物節即將登場，樹孝商圈、長億夜市等在地商圈皆可參加抽獎活動，太平的美食與荔枝等優質特產更值得大力支持。