議員指近4成失智長者未獲服務 中市府：提升涵蓋率

中央社／ 台中10日電

民進黨台中市議員陳俞融今天質疑，台中市有將近4成失智長者未獲服務，籲市府正視失智長照缺口；市府表示，將透過增設失智日間照顧據點、擴充喘息與居家服務提升涵蓋率。

陳俞融根據台中市衛生局最新統計，截至今年4月，台中市65歲以上老年人口已高達48萬2654人，占全市人口16.83%；雖然市府指出，113年長照服務涵蓋率達到89.24%，高於全國平均，但亮麗數字背後，卻未顯示失智症照護巨大缺口。

陳俞融說，台中市估失智症長者高達3萬5627人，但實際使用相關長照服務的涵蓋率卻僅有62.58%，這代表中市有將近4成、約1萬3000多個失智症家庭，可能仍獨自掙扎，未被失智照護及長照體系接住；她呼籲市府正視失智長照缺口，不要讓青壯年獨扛重擔。

台中市衛生局依據衛生福利部統計至113年12月底，台中市長照服務涵蓋率為89.24%，高於全國平均84.86 %；截至114年7月底，全市已布建1937處長照ABC據點，以減輕家庭照顧壓力。

對於台中市約有3萬5627名失智症者，衛生局表示，市府正透過加強篩檢與轉介、增設失智日間照顧據點（114年已建置48處）、擴充喘息與居家服務，以及專案追蹤高風險個案等方式，持續提升涵蓋率。

至於陳俞融還提到市府力推的「在宅急症照護試辦計畫」（HAH），雖立意良善，但成效有待加強；衛生局指出，HAH由中央推動，市府配合與各大醫院合作強化轉介，113年7月啟動至114年7月，已協助176案銜接長照服務。

