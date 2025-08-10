彰化蜂蜜產量今年創新高品質穩定 正是買龍爺蜜好時機　

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
獲特等獎的蜂農陳威年說，他已第二次獲得特等獎，採收過程盡量延長蜂蜜醞釀時間，讓熟成度更高、風味更香醇。 記者林宛諭／攝影
獲特等獎的蜂農陳威年說，他已第二次獲得特等獎，採收過程盡量延長蜂蜜醞釀時間，讓熟成度更高、風味更香醇。 記者林宛諭／攝影

彰化縣府為推廣彰化蜂蜜，今天與員林市農會舉辦國產龍眼蜂蜜品質評鑑發表會，表揚得獎蜂農，彰化縣長王惠美說，相較於去年蜂蜜減量，今年蜂蜜大豐收，產量創十年新高，是去年的10倍，蜂蜜品質佳，是品嘗蜂蜜的好時機。

王惠美與農業部農民輔導司長陳俊言、員林市農會理事長張永鑫、總幹事黃豐盛等人今天在員林市琉璃仙境頒發匾額表揚蜂蜜評鑑20 位得獎蜂農，並促銷蜂蜜，與會者還有立委陳素月、員林市代理市長賴致富、彰化市長林世賢、彰化縣農會總幹事呂佩臻等人。

王惠美說，今年蜂蜜產量創新高，縣府與農會推廣高品質的評鑑龍爺蜜，比賽採取評審盲測，搭配精密儀器檢測，得獎的蜂農都很不簡單，也提供一桶蜂蜜，限量分裝約400瓶，並全數採流水編號控管，龍爺蜜品牌數量有限。蜂蜜號稱「液體黃金」，營養成分非常高，適合各年齡層飲用，蜂蜜附帶的產品如花粉等，也都是極佳營養食品。今天員林市農會還推出「買三送一」優惠，歡迎大家把握機會採購。

相較去年因龍眼開花率不佳，蜂蜜去年約減產一半，不少蜂農還曾因產量不足無法參賽，今年龍眼花則大爆發，龍眼蜜產量也暴增為去年10倍。

員林市農會理事長張永鑫表示，員林市農會舉辦的「國產龍眼蜂蜜品質評鑑」已經進入第４屆，今年天氣好，風味佳、產量穩定，共有 35 隊蜂農參加比賽，最後選出 5 隊特等獎，15 隊頭等獎，蜂蜜的風味與濃度都極為優質。

蜂農陳威年說，他養蜂 20 多年，參加彰化蜂蜜評鑑已第二次獲得特等獎，蜂蜜有產銷履歷與國產驗證，採收過程盡量延長蜂蜜醞釀時間，讓熟成度更高、風味更香醇，歡迎大家支持彰化縣的評鑑蜂蜜。

農業部司長陳俊言表示，農業部持續提升蜂蜜產量及品質，最近新培育的蜜蜂，不僅讓產量更好，抗病性也強，希望增加台灣蜂蜜產量，減少依賴進口蜂蜜，農業部將持續推動市場區隔與產品差異化，以提高農民收益。

彰化縣府為推廣彰化蜂蜜，今天與員林市農會舉辦國產龍眼蜂蜜品質評鑑發表會，彰化縣長王惠美（右6）表揚得獎蜂農。記者林宛諭／攝影
