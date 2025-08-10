中市府表揚山線里鄰長和民政人員 和平8連霸熱心里長獲獎

台中市政府今天在大雅區餐廳舉行山線里鄰長及民政人員表揚，豐原、潭子、大雅、神岡、后里、石岡、東勢、新社及和平等9區15名特優里長、202名績優鄰長、35名服務超過20年的資深鄰長及5名績優民政人員，共257人接受表揚，和平區天輪里長劉興水服務年資逾30年，服務熱忱8連霸獲獎。

台中市民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕出席頒獎並與獲獎人員合照留念，他感謝里鄰長及基層民政同仁的辛勞付出，期盼持續與市府共同努力，攜手打造鄰里共融的幸福城市。

吳世瑋表示，台中市29區共有625位里長與1萬2524位鄰長，長年投入民情反映、關懷弱勢、環境維護、災情通報及登革熱防治等，是守護社區穩定的重要力量，也為市政發展奠定基礎。

他說近年台中在多項民調與評比中進步顯著，多次榮登六都第一，這些成果都歸功於里鄰長及基層民政夥伴的無私奉獻與努力，今天表揚是對大家辛勞付出的肯定。

民政局表示，此次獲獎人員在里鄰及民政業務推動上都有相當傑出的表現與貢獻，其中，和平區天輪里長劉興水服務年資逾30年，自民國83年起擔任改制前村長至今已連任8屆，始終以熱忱守護社區，平日積極爭取建設，推動道路修繕與路燈增設，提升生活便利與安全。

潭子區嘉仁里長林瑞文服務23年，曾任嘉仁村第17、18屆村長並連任4屆里長，兼任多項地方職務，擔任調解委員期間勤於進修，協助化解爭端、減少訟源。

大雅區西寶里長劉孝民以熱忱推動社區發展，號召里民與志工清掃環境，提升整潔度與環保意識；舉辦文藝晚會、運動會，促進交流合作，增強凝聚力。