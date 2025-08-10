聽新聞
0:00 / 0:00
連日豪雨血庫告急 白沙屯媽「捐血送電扇」人氣爆棚
近期連日豪雨導致多場捐血活動取消，血庫存量告急，白沙屯天上聖母慈善發展協會一年一度的「捐血送電扇」活動今天吸引大批鄉親踴躍參與，活動現場備足300台電扇，鼓勵民眾捐血，預估今年可募集超過500袋血液，挑戰歷年最高600袋紀錄。
白沙屯天上聖母慈善發展協會創會長劉寶連表示，該活動已邁入第9年，每年夏季送電扇、冬季送被子，成效卓著，規模逐年擴大。今年特別準備300台電扇，回饋熱心民眾，盼能緩解血庫壓力。
今早活動在縣議會廣場舉辦，捐血車前排起長長人龍，不少家庭帶著小朋友一同響應，今年活動結合廣澤公益聯盟，共設15個攤位，預計送出超過1000份美食，現場提供章魚小丸子、大腸包小腸、烤肉、紅豆餅、咖啡與杏仁茶等多樣美食，還有按摩服務，有民眾表示，這是參加過最幸福的捐血體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言