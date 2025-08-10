快訊

三分之二個台灣下雨！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

川習會關鍵？傳大陸施壓美放行HBM晶片 專家：等於幫華為取代輝達

聽新聞
0:00 / 0:00

連日豪雨血庫告急 白沙屯媽「捐血送電扇」人氣爆棚

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
白沙屯天上聖母慈善發展協舉行「捐血送電扇」，現場備有300台電扇。記者林敬家／攝影
白沙屯天上聖母慈善發展協舉行「捐血送電扇」，現場備有300台電扇。記者林敬家／攝影

近期連日豪雨導致多場捐血活動取消，血庫存量告急，白沙屯天上聖母慈善發展協會一年一度的「捐血送電扇」活動今天吸引大批鄉親踴躍參與，活動現場備足300台電扇，鼓勵民眾捐血，預估今年可募集超過500袋血液，挑戰歷年最高600袋紀錄。

白沙屯天上聖母慈善發展協會創會長劉寶連表示，該活動已邁入第9年，每年夏季送電扇、冬季送被子，成效卓著，規模逐年擴大。今年特別準備300台電扇，回饋熱心民眾，盼能緩解血庫壓力。

今早活動在縣議會廣場舉辦，捐血車前排起長長人龍，不少家庭帶著小朋友一同響應，今年活動結合廣澤公益聯盟，共設15個攤位，預計送出超過1000份美食，現場提供章魚小丸子、大腸包小腸、烤肉、紅豆餅、咖啡與杏仁茶等多樣美食，還有按摩服務，有民眾表示，這是參加過最幸福的捐血體驗。

白沙屯天上聖母慈善發展協會一年一度的「捐血送電扇」活動今天吸引大批鄉親踴躍參與。記者林敬家／攝影
白沙屯天上聖母慈善發展協會一年一度的「捐血送電扇」活動今天吸引大批鄉親踴躍參與。記者林敬家／攝影

捐血 美食 白沙屯

延伸閱讀

豪雨催生 台南山上水道博物館山苦瓜、菌菇生態驚喜現身

影／豪雨肆虐過後 甲仙小林村旁野溪變大河、土石跟路面齊高

高溫上看36度！楊柳颱風發威這天雨勢最大 東部、南部山區慎防豪雨

嘉義縣159甲線遇大雨就坍方 列高度致災路段將分期整治

相關新聞

中市府表揚山線里鄰長和民政人員 和平8連霸熱心里長獲獎

台中市政府今天在大雅區餐廳舉行山線里鄰長及民政人員表揚，豐原、潭子、大雅、神岡、后里、石岡、東勢、新社及和平等9區15名...

連日豪雨血庫告急 白沙屯媽「捐血送電扇」人氣爆棚

近期連日豪雨導致多場捐血活動取消，血庫存量告急，白沙屯天上聖母慈善發展協會一年一度的「捐血送電扇」活動今天吸引大批鄉親踴...

鹿港龍山寺檢修工程二度招標 寺方憂彩繪爭議影響投標意願

國定古蹟鹿港龍山寺因漏水、木構件腐朽須修繕，「檢修暨再利用工程」今年已兩度招標，第一次6月流標，第二次預計8月14日開標...

盧秀燕出席僑宴推台中發展 僑民喊想搬回台中

台中市長盧秀燕率團訪澳，昨晚出席布里斯本僑胞歡迎晚會，逾百名僑胞熱烈參與。盧秀燕以「唯有『和』，台灣才有出路」為題發表專...

「大墩美展」赴澳開展 盧秀燕：台中藝術躍上國際舞台

台中市長盧秀燕率市府團隊遠赴澳洲，昨於布里斯本親自主持「2025台中市大墩美展文化交流展」開幕式。大墩美展自城市型美展出...

走入山林安全至上 中市府辦登山安全講座

因應近日天氣變化劇烈，台中市觀光旅遊局8月9日、17日連續兩周舉辦「登山安全宣導講座」，邀請專業山友與戶外達人分享安全登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。