快訊

連2震！花蓮發生規模5.2地震 7分鐘後再有規模4.2地震

關島外海5.9極淺層地震！ 深度僅10公里

彰化雙屍案 女童母悲憤：解剖後女兒舌頭和咽喉不見 彰檢說明了　

鹿港龍山寺檢修工程二度招標 寺方憂彩繪爭議影響投標意願

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港龍山寺古蹟2022年進行彩繪修復，五門殿虎邊「夔龍窗」的色彩被批過於鮮豔。記者林敬家／攝影
鹿港龍山寺古蹟2022年進行彩繪修復，五門殿虎邊「夔龍窗」的色彩被批過於鮮豔。記者林敬家／攝影

國定古蹟鹿港龍山寺因漏水、木構件腐朽須修繕，「檢修暨再利用工程」今年已兩度招標，第一次6月流標，第二次預計8月14日開標。寺方憂心2022年彩繪爭議影響投標意願，恐讓修復再度延宕。

鹿港龍山寺古蹟修復歷經波折，2022年進行彩繪修復，五門殿虎邊「夔龍窗」的色彩被批過於鮮豔、鯉魚神情「死氣沉沉」，引發文史人士質疑「死氣沉沉如何跳龍門？」工程因此喊卡。

去年文化部文化資產局與承包廠商雲林科技大學解約，文資局說，目前正透過行政院公共工程委員會進行履約爭議調解，待調解完成後才會辦理驗收結算，其餘未完成項目將分區續辦並召開說明會。

此次檢修工程除了補強木結構漏水、腐朽、變形，必要時將採抽樑換柱方式，並改善消防水電系統，耐震係數也須由目前的5級提升至法規要求的6級。文化資產局指出，第一次招標於5月20日公告，6月19日開標時因未達法定家數流標，第二次招標則於7月23日公告，預定8月14日開標。

鹿港龍山寺總幹事黃美美表示，近兩個月豪大雨讓廟埕積水，雨水沿柱滲下，加上寺廟已超過10年未進行全面檢查，屋頂及高處結構難以憑肉眼判斷狀況。暑假期間，文資局已委託專業團隊調查實際損壞位置與情形，但她擔心彩繪爭議影響專業團隊投標意願，恐讓修復期程再度延宕。

台北教育大學兼任助理教授蕭文杰則指出，古蹟修復應先處理結構補強，再進行彩繪較為合理，文資局應積極邀標並承擔監督責任，定期派員檢視施工；彩繪爭議確實可能讓傳統匠師卻步，官方應協助整合團隊，也應避免將責任完全推給第一線匠師。

國定古蹟鹿港龍山寺因漏水、木構件腐朽須修繕，檢修暨再利用工程今年兩度招標。記者林敬家／攝影
國定古蹟鹿港龍山寺因漏水、木構件腐朽須修繕，檢修暨再利用工程今年兩度招標。記者林敬家／攝影
國定古蹟鹿港龍山寺遇大雨常有漏水沿柱子滲下。記者林敬家／攝影
國定古蹟鹿港龍山寺遇大雨常有漏水沿柱子滲下。記者林敬家／攝影

彩繪 文化資產

延伸閱讀

單親媽購屋樓下告漏水得花64萬修繕 大嘆前屋主說沒漏水

台北市公告停水「連停7天」？北水處急澄清：「每日」5小時

捷運土城樹林線新北收回自己蓋 高架段今再流標…拚9月再上網

影／HELLO KITTY彩繪機首落地台東航空站 粉絲朝聖搶拍「卡哇伊」

相關新聞

鹿港龍山寺檢修工程二度招標 寺方憂彩繪爭議影響投標意願

國定古蹟鹿港龍山寺因漏水、木構件腐朽須修繕，「檢修暨再利用工程」今年已兩度招標，第一次6月流標，第二次預計8月14日開標...

盧秀燕出席僑宴推台中發展 僑民喊想搬回台中

台中市長盧秀燕率團訪澳，昨晚出席布里斯本僑胞歡迎晚會，逾百名僑胞熱烈參與。盧秀燕以「唯有『和』，台灣才有出路」為題發表專...

「大墩美展」赴澳開展 盧秀燕：台中藝術躍上國際舞台

台中市長盧秀燕率市府團隊遠赴澳洲，昨於布里斯本親自主持「2025台中市大墩美展文化交流展」開幕式。大墩美展自城市型美展出...

走入山林安全至上 中市府辦登山安全講座

因應近日天氣變化劇烈，台中市觀光旅遊局8月9日、17日連續兩周舉辦「登山安全宣導講座」，邀請專業山友與戶外達人分享安全登...

烏克蘭議員訪台中 鄭照新：可支援重建

烏克蘭國會跨黨派議員訪問團訪台，7日獲賴清德總統接見，8日則拜訪台中市政府，市長盧秀燕正在澳洲從事城市外交，由副市長鄭照...

廣角鏡／澀水手作步道 台日師生聯手

林業及自然保育署南投分署委託大雁休閒農業區，邀請日本龍谷大學與國立台中科技大學師生，昨天在南投縣魚池鄉澀水森林步道打造手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。