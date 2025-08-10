鹿港龍山寺檢修工程二度招標 寺方憂彩繪爭議影響投標意願

國定古蹟鹿港龍山寺因漏水、木構件腐朽須修繕，「檢修暨再利用工程」今年已兩度招標，第一次6月流標，第二次預計8月14日開標。寺方憂心2022年彩繪爭議影響投標意願，恐讓修復再度延宕。

鹿港龍山寺古蹟修復歷經波折，2022年進行彩繪修復，五門殿虎邊「夔龍窗」的色彩被批過於鮮豔、鯉魚神情「死氣沉沉」，引發文史人士質疑「死氣沉沉如何跳龍門？」工程因此喊卡。

去年文化部文化資產局與承包廠商雲林科技大學解約，文資局說，目前正透過行政院公共工程委員會進行履約爭議調解，待調解完成後才會辦理驗收結算，其餘未完成項目將分區續辦並召開說明會。

此次檢修工程除了補強木結構漏水、腐朽、變形，必要時將採抽樑換柱方式，並改善消防水電系統，耐震係數也須由目前的5級提升至法規要求的6級。文化資產局指出，第一次招標於5月20日公告，6月19日開標時因未達法定家數流標，第二次招標則於7月23日公告，預定8月14日開標。

鹿港龍山寺總幹事黃美美表示，近兩個月豪大雨讓廟埕積水，雨水沿柱滲下，加上寺廟已超過10年未進行全面檢查，屋頂及高處結構難以憑肉眼判斷狀況。暑假期間，文資局已委託專業團隊調查實際損壞位置與情形，但她擔心彩繪爭議影響專業團隊投標意願，恐讓修復期程再度延宕。