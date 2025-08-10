快訊

盧秀燕出席僑宴推台中發展 僑民喊想搬回台中

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
僑領踴躍與台中市長盧秀燕索取簽名與合照。圖／台中市府提供
僑領踴躍與台中市長盧秀燕索取簽名與合照。圖／台中市府提供

台中市長盧秀燕率團訪澳，昨晚出席布里斯本僑胞歡迎晚會，逾百名僑胞熱烈參與。盧秀燕以「唯有『和』，台灣才有出路」為題發表專題演講，介紹台中近年在經濟、建設與國際交流上的亮眼成果，現場反應熱烈，演講結束後掌聲不斷，更有僑民表達想搬回台中。

盧秀燕表示，台中與澳洲的城市交流有著深厚連結，在世界局勢變動快速的今日，唯有彼此多了解、多互動，才能守住和平與穩定。

她指出，台中是台灣第二大城市，吸引台積電、美光等國內外最大科技大廠投資，是名副其實的「科技城市」；而台中人熱情好客、溫暖親切，更讓台中成為「友善城市」。在地球村時代，台中是關鍵國家的關鍵城市，以地方政府之力持續推動城市外交，敞開雙手與世界交朋友。

晚會中，盧秀燕展現「媽媽市長」的親和力，以「家人」稱呼問候僑民，並關心在澳發展的市民。她說，此次來訪深切感受到澳洲僑界團結有力、熱愛家鄉，許多台灣人在澳洲生活成長，卻從未忘記台灣、心繫家鄉，不僅是台灣與澳洲之間最溫暖的橋梁，也是推動台澳經貿、文化交流的重要力量，誠摯邀請僑胞參與台中發展，共創未來。

針對僑民關心的國際局勢，盧秀燕引用佛光山星雲大師的「五和理念」，自心和悅、家庭和順、人我和敬、社會和諧以及世界和平。她說，五和是從自身做起，逐步推展到家庭、人際、社會、世界，最終達到和平，這應是從政者應有的信念。唯有「和」，台灣才有出路，她期盼未來無論是市政或國際交流，都能在和諧、和平的基礎上持續前行，為人民創造更美好生活。

台中市長盧秀燕率團訪澳，昨晚出席布里斯本僑胞歡迎晚會，並受邀演講。圖／台中市府提供
台中市長盧秀燕率團訪澳，昨晚出席布里斯本僑胞歡迎晚會，並受邀演講。圖／台中市府提供

澳洲 盧秀燕

