「大墩美展」赴澳開展 盧秀燕：台中藝術躍上國際舞台

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中大墩美展首度移師布里斯本開展。圖／台中市府提供
台中大墩美展首度移師布里斯本開展。圖／台中市府提供

台中市長盧秀燕率市府團隊遠赴澳洲，昨於布里斯本親自主持「2025台中市大墩美展文化交流展」開幕式。大墩美展自城市型美展出發，近年成功跨足國際舞台，此次更首度移師布里斯本盛大展出，獲澳洲各界高度關注。

盧秀燕表示，大墩美展是台灣最具代表性的美術競賽之一，今年適逢第30屆，去年起更將總獎金提升至新台幣569萬元，展現支持藝術發展的決心。她強調，此行不僅展現台中對國際藝文交流的高度重視與誠意，更以行動將台中優質的藝術創作推向世界，促進城市間的深度連結。

盧秀燕強調，「台中市是全台灣唯一由地方政府主動策辦、長期推動將美展得獎作品赴海外展出的城市。」這份堅持，就是台中最亮眼的文化外交。在暌違14年後再次踏上澳洲土地，能代表台中與大家面對面交流，深具意義，她特別感謝佛光山中天寺與台灣僑界鼎力協助。

盧也向國際友人發出誠摯邀請，台中市立美術館將在今年12月13日正式開館，期待未來與澳洲有更多合作的契機，並歡迎所有朋友親自走訪台中，體驗這座不斷創新的文化城。

文化局指出，此次交流展精選大墩美展典藏作品60件，媒材橫跨墨彩、書法、油畫、雕塑、工藝等多元類別。聯合展出的3位隨團藝術家更各具特色，黃義和擅長書法與水墨創作，並致力於海外華僑書法教育；程代勒集水墨、書法、篆刻於一身，可謂創作全才；蕭世瓊不僅與澳洲早有書藝因緣，更是大墩獎的得主。

台中大墩美展首度移師布里斯本開展。圖／台中市府提供
台中大墩美展首度移師布里斯本開展。圖／台中市府提供

澳洲 盧秀燕

