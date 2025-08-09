彰化芳苑潮間帶戲劇表演 點燈為芳苑孩子找到回家的路

夕陽餘暉映照彰化縣芳苑鄉潮間帶，全台絕無僅有的潮間帶劇場緩緩展開，累積過去兩年聲量，今年吸引近千人到場，沿著堤岸坐椅凳觀賞「點一盞燈讓芳苑孩子找到回家的路」，專業劇團演員和社區居民用肢體語言、樸實口白，演出那盞燈即是芳苑發展的希望。

芳苑鄉近年飽受陸域風機、太陽能光電發電系統的開發設置衝擊，當地民眾重新思考家鄉發展，引進劇場到潮間帶表演，強調潮間帶與芳苑土地有豐富生命力，不是風機和太陽能光電能取代。

「潮芳苑-看見灘地藝術季」今從芳苑鄉市區聚落劇場開始，聲舞團帶領芳苑婦女組成的「永興樂舞班」在芳苑小路表演「邊走邊跳」，玉米雞劇團和在地居民以遊戲互動、戲劇共創藝術行動表演「走進潮光之間」，一路走到台61快速道路高架橋下西側的漁民廣場。

開幕式縣長王惠美說，自古「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖，番挖就是現今芳苑鄉，縣政府樂見芳苑重拾活力，期許芳苑子弟返鄉，跟起飛中的芳苑一起努力。

芳苑鄉長林保玲表示，人劇團導演蔡旻霓和公視金獎導演柯金源來到芳苑、愛上芳苑，2023年芳苑鄉公所和人劇團合作，希望透過藝文活動讓更多人關注芳苑，也讓更多芳苑人動起來，同年舉辦「芳苑，我們的故鄉」，芳苑社區劇團首次在潮間帶泥灘地表演，去年「破豆藝術季」帶觀眾走進潮間帶欣賞舞台劇演出，今年新加入縣政府、海委會的補助，規模更豐富多元，而縣長王惠美出借連鎖浮筒當舞台，拉近表演團體與觀眾的距離。

立秋剛過，潮間帶傍晚仍燠熱，悠揚鼓聲、簫聲緩緩壓下堤岸邊嘈雜人聲，一群喜愛舞蹈的高中生進場，擺動肢體表現探索大海，芳苑社區民眾主演的生態劇場由導演蔡旻霓、兩名專業演員共同發展創作今天主題，演員把生活日常搬上舞台，演出在地賣青蚵、榨油、作粿的升斗小民，期盼外出打拚孩子回鄉的故事，重現芳苑農漁文化特色。