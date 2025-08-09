聽新聞
48小時挑戰極限創意 南投短影音決賽三大導師親授手機拍片神技
南投縣政府主辦「南投48拍短影音限時創作賽」8月21日下午1時30分，在中臺灣創新園區C104國際會議廳舉行頒獎典禮，並邀請張書瑋導演、洪馬克導演與林木榮製片三位業界大師現場開班，親授「手機拍攝技巧」，一人一招關鍵心法，讓大家用手機也能拍出媲美專業的高質感影像。
南投縣政府表示，「48拍」名稱結合電影拍攝中的「拍」與節奏語彙，象徵創作壓力與開拍精神；數字「48」代表參賽者須在48小時內完成短片構思、拍攝與剪輯，考驗創意與節奏掌控力。本屆決賽作品全數誕生自這場高壓挑戰，展現創作者的腦力與毅力。
頒獎典禮將公布首獎、二獎、三獎與佳作等多項得主，觀眾可近距離感受從構思、分鏡、取景到後製的全程心血。南投縣政府表示，期望透過賽事激發更多青年與創作者對影音創作的熱情，讓南投成為創意與影視文化的匯聚舞台。
活動免費報名參加，前100名報名並全程參與者可獲超商禮券，名額有限、先搶先贏。地址：南投縣南投市文獻路2號。報名連結：https://www.accupass.com/event/2508060914442777060370
