勞檢增加職災率仍高議員促改進 中市府：加強高風險區查處

台中市7日傳出工人墜落工程梯致死事件，市議員批評，勞動安全監督機制存在缺失，並引用審計報告，歸類為未確實追蹤、申報制度未落實、勞檢人力不足、未依規定行政裁處等4項缺失。市府回應，去年開始推動金安心工程計畫2.0，已針對高風險區域加強檢查。

台中逢甲商圈內某教會工地日前傳出意外，34歲蕭姓工人疑似施作天花板作業時從工程梯摔落，當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治，詳細死因待檢方相驗釐清。

民進黨籍議員周永鴻表示，審計報告揭露矛盾現象，台中市勞檢次數屢屢超標，但職災傷亡不減反增，從2021年至2024年，勞檢實際場次皆超過目標，達成率高達158%至214%，然而同期間的職災死亡及受傷人數分別為27人、32人與34人，且千人職災率始終高於全國平均值。

周永鴻批評，市府僅追求檢查數量，卻未針對高風險行業精準檢查，造成悲劇不斷重演。根據審計報告，可將管理缺失歸為四大類原因：第一，勞檢處並未確實追蹤曾發生重大職災或違規的事業單位，過去3年台中有超過10%事業單位發生2件以上職災，市府卻未針對這些業者加強檢查。

第二，超過一半的受檢事業單位未依規定申報安全衛生管理人員，或填報職災資料，甚至沒有建立營造工地名冊；第三，勞動部2023年擴大授權後，勞檢業務增加，但人力未增加，案件多、人手少；第四，部分重大職災經檢察機關偵辦，勞檢處卻未在期限內行政裁罰，削弱勞動法令威懾力。

勞工局表示，2024年死亡職災多為墜落、火災、倒塌事故，市府推出金安心工程計畫2.0，目標每年減災10%，依據職安署訂定方針，優先針對檢舉、曾發生職災與高風險場域提高檢查頻率，也加強處分、停工與跨局處聯繫。

關於人力問題，勞工局表示，勞動部已增加工作經費，市府也會透過內部調配、進修與科技手段增加效能。