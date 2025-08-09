快訊

設置後才知道太陽能光電板問題多 彰化偏鄉提解方盼協助

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉和大城鄉的鄉間常可見到大面積太陽能光電板。記者簡慧珍／攝影
中央認定彰化縣芳苑、大城兩鄉數百公頃土地為低地力，光電業者競相租地開發設置太陽能光電發電系統，引發支持光電、反光電及地主、居民和農民的對立；地主出租閒置土地沒錯。居民和農民維護生存權也沒錯，地方士紳對於家鄉失和充滿無奈。

大城鄉339公頃農地被認定低地力，有光電業者承租頂庄村「低地力」閒置農地要開發太陽能光電發電系統，引爆在地農民和居民強烈反對，導致日前開發說明會流會。業者離去前留話「將再舉辦說明會繼續溝通」，被農民和居民反嗆「反對到底，什麼都不必說。」

彰化縣環保聯盟總幹事施月英今指出，光電發電系統設置後，太陽能光電板反射陽光、光電板下面變成老鼠窩、光電系統「變電箱」天氣越熱噪音越大等問題一一浮現，芳苑鄉有一處三合院大門正對著一片太陽能光電板，飽受反射強光、噪音等問題，3年都找不到業者出面處理，苦不堪言。

施月英表示，芳苑鄉有一處花生田，自從周邊設置光電板，光電板底下陰涼成為老鼠聚集處，花生田鼠患嚴重，即使使用藥物殺鼠也因老鼠太多害整片田顆粒無收，農民叫苦不迭。

芳苑鄉第一個被光電系統入侵的漢寶村，這個村面積比線西鄉略小數百坪，是全縣最大的村。村長鄭鵬豐表示，村內有兩處設施型、兩處地面型的太陽能光電發電系統，據他所知送件到縣政府申請設置的待審案件還有數百件，申請踴躍原因與農村人力老化、年輕一代人口外流有關，外出鄉親想把閒置農地出租給青農或光電廠商，取決於租金高低，光電業者租金高就能承租土地。

鄭鵬豐說，政府已有土地銀行政策，應作區域整合，透過農會引進青農承租土地耕種，而非限制地主不能把閒置土地租給光電業者，引起地方居民無謂爭執，若政府獎勵補助加青農租金對地主更有誘因，就能降低光電業者承租土地的成功率。

設置後才知道太陽能光電板問題多 彰化偏鄉提解方盼協助

