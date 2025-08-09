沒有怪手只有鋤頭與真心 台日師生手作修復澀水森林步道

林業及自然保育署南投分署委託大雁休閒農業區，今天在南投縣魚池鄉澀水森林步道，打造手作步道。居民和師生彎腰揮動鋤頭、用雙手搬運石塊與木材，透過實作體驗與國際交流，體會步道營造與自然共生的真諦。

活動結合國內外學術與民間力量，由台灣千里步道協會指導，邀請林業及自然保育署南投分署委託大雁休閒農業區，選定南投縣魚池鄉的澀水森林步道作為手作步道施工場域。居民和師生彎腰揮動鋤頭、用雙手搬運石塊與木材，透過實作體驗與國際交流，體會步道營造與自然共生的真諦。

活動結合國內外學術與民間力量，由台灣千里步道協會指導，邀請日本龍谷大學與國立台中科技大學師生共同參與。大家肩並肩、汗水順著額頭滑落，以無動力、低破壞工法一鎚一鑿地修復步道，穩固鬆動路段、填補凹陷泥土，讓每一步都更安全穩固。施工過程沒有大型機具轟鳴聲，只有樹葉搖曳聲、鳥鳴聲與志工間的笑語，與自然和諧共鳴。

陳姓居民說，第一次用雙手修步道，比想像的還要累，但看到自己修好的路段，就像在山林中留下了小小的足跡。台中科技大學學生說，「這是第一次感覺保護環境不只是口號，而是真的用行動去做，每一個細節都要替大自然著想。

澀水森林步道沿線林相豐富、生態多樣，是自然步道解說與保育教育的理想場域。此次活動除步道整修外，還安排環境教育導覽，帶領參與者觀察林間昆蟲、認識在地植物，進一步理解台灣山林的生態特色與保育價值。

南投分署表示，手作步道就是「與自然共工」的行動，以人工簡易工法減少對環境的干擾，同時凝聚在地居民與國際夥伴的情感與行動力。未來將持續與民間單位合作，推動更多友善步道建置，並透過國際交流，讓守護山林的理念走得更遠。

