快訊

MLB／8月8日奪首勝！鄧愷威想對爸爸說：我愛你

台美關稅20+N% 張善政列談判三大敗筆批中央鴕鳥

「罷工期還創作」被指違規！南韓名導朴贊郁遭美國編劇工會除名

「5152」獨一無二的愛心 彰化社福協進會捐車助家扶拓展關懷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣社會福利事業協進會今天慶祝成立40周年，特別捐贈一輛車牌號碼5152的嶄新客貨兩用車給彰化家扶中心，代表承載著「獨一無二」的愛心，供社工老師訪視、物資運送使用。圖／彰化家扶提供
彰化縣社會福利事業協進會今天慶祝成立40周年，特別捐贈一輛車牌號碼5152的嶄新客貨兩用車給彰化家扶中心，代表承載著「獨一無二」的愛心，供社工老師訪視、物資運送使用。圖／彰化家扶提供

彰化縣社會福利事業協進會今天慶祝成立40周年，特別捐贈一輛車牌號碼5152的嶄新客貨兩用車給彰化家扶中心，代表承載著「獨一無二」的愛心，供社工老師訪視、物資運送使用，更能搭載孩童參與各項活動，提升服務的機動性與效率。

彰化縣社會福利事業協進會是1985年當時的縣長黃石城輔導所創立，到本月適逢40周年，今天在和美新黑貓餐廳廣場，舉辦慶祝活動暨愛心捐贈儀式。縣長王惠美表示，協進會40年來，積極參與各項社會公益，是縣府推動社會福利政策的重要夥伴，這次捐車義舉不僅是雪中送炭，更體現了民間團體與政府攜手合作，共同打造幸福彰化的美好願景。

彰化縣社福協會理事長王水河表示，他號召協進會111名會員捐贈這輛要價65萬元的客貨兩用車給彰化家扶，由於車牌號碼是「5152」，代表著協會獨一無二的愛心，希望能幫彰化家扶的服務注入更多能量，也期許這份關懷與愛心能像薪火一樣，持續傳承下去。

彰化家扶中心主任王震光表示，彰化家扶在地服務近一甲子，為縣內1700多戶弱勢家庭與兒童提供急難、經濟、課業輔導及心理諮商等服務，感謝協進會這輛多功能客貨車的加入，不僅解決了家扶在服務上的交通困擾，更象徵著一分溫暖的祝福，讓家扶的服務得以延伸到彰化縣內每一個角落。

王震光感謝協進會的拋磚引玉，也希望更多善心人士一同關懷家扶兒少，請洽彰化家扶捐款專線：04-7569336；郵局劃撥帳號：00271389。

彰化縣社會福利事業協進會今天慶祝成立40周年，特別捐贈一輛車牌號碼5152的嶄新客貨兩用車給彰化家扶中心，代表承載著「獨一無二」的愛心，供社工老師訪視、物資運送使用。圖／彰化家扶提供
彰化縣社會福利事業協進會今天慶祝成立40周年，特別捐贈一輛車牌號碼5152的嶄新客貨兩用車給彰化家扶中心，代表承載著「獨一無二」的愛心，供社工老師訪視、物資運送使用。圖／彰化家扶提供
彰化縣社會福利事業協進會今天慶祝成立40周年，特別捐贈一輛車牌號碼5152的嶄新客貨兩用車給彰化家扶中心，代表承載著「獨一無二」的愛心，供社工老師訪視、物資運送使用。圖／彰化家扶提供
彰化縣社會福利事業協進會今天慶祝成立40周年，特別捐贈一輛車牌號碼5152的嶄新客貨兩用車給彰化家扶中心，代表承載著「獨一無二」的愛心，供社工老師訪視、物資運送使用。圖／彰化家扶提供

愛心 家扶中心

延伸閱讀

彰化二林、員林表揚模範父親 肯定父愛親像山

影／5年努力拿到使照 彰化首座結合古蹟的生態環教中心今啟用

彰化台74甲東外環晚間火燒車景象駭人 駕駛逃生所幸無傷亡

他在高鐵「這1站」下車 見人潮少得可憐開酸：根本蚊子館

相關新聞

店王台中新光三越9月底復業！爆紅醫師揭：背後「精心布局」

台中新光三越連續14年蟬聯全台「百貨店王」，今年2月13日氣爆釀5死悲劇。經整修後，傳出9月底復業，但仍有消費者擔心被放...

彰化二林、員林表揚模範父親 肯定父愛親像山

彰化縣員林市公所今表揚46名模範父親，代理市長賴致富幽默引用俗語「母親節呷龍蝦，父親節跑到沒半個。」說明母親、父親在傳統...

影／阿姆斯特朗砲大變身 松嶺之星升級為360度環景璀璨麥克風

南投縣斥資5.5億元在名間鄉打造松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」，主體結構已完成。為迎接父親節，廠商昨晚測試塔頂大型LED...

影／5年努力拿到使照 彰化首座結合古蹟的生態環教中心今啟用

歷經5年努力，彰化縣第一處結合古蹟與生態的教育場域獲環境部認證，今在社頭鄉清水岩生態環境教育中心揭幕，將規畫古蹟、自然生...

烏克蘭議員拜訪台中 鄭照新盼戰爭早日結束「台中可支援重建」

烏克蘭國會跨黨派議員訪問團訪台，7日得到賴清德總統接見，8日則拜訪台中市政府，市長盧秀燕鄭在澳洲城市外交，由副市長鄭照新...

盧秀燕澳洲行第三天 訪布里斯本為台中會展中心取經

台中市長盧秀燕出訪澳洲，昨（8）日到布里斯本，會見市長、市議會議長等人，討論公共建設、防洪防災等議題，並參訪澳洲第二大的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。