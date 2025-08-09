「5152」獨一無二的愛心 彰化社福協進會捐車助家扶拓展關懷

彰化縣社會福利事業協進會今天慶祝成立40周年，特別捐贈一輛車牌號碼5152的嶄新客貨兩用車給彰化家扶中心，代表承載著「獨一無二」的愛心，供社工老師訪視、物資運送使用，更能搭載孩童參與各項活動，提升服務的機動性與效率。

彰化縣社會福利事業協進會是1985年當時的縣長黃石城輔導所創立，到本月適逢40周年，今天在和美新黑貓餐廳廣場，舉辦慶祝活動暨愛心捐贈儀式。縣長王惠美表示，協進會40年來，積極參與各項社會公益，是縣府推動社會福利政策的重要夥伴，這次捐車義舉不僅是雪中送炭，更體現了民間團體與政府攜手合作，共同打造幸福彰化的美好願景。

彰化縣社福協會理事長王水河表示，他號召協進會111名會員捐贈這輛要價65萬元的客貨兩用車給彰化家扶，由於車牌號碼是「5152」，代表著協會獨一無二的愛心，希望能幫彰化家扶的服務注入更多能量，也期許這份關懷與愛心能像薪火一樣，持續傳承下去。

彰化家扶中心主任王震光表示，彰化家扶在地服務近一甲子，為縣內1700多戶弱勢家庭與兒童提供急難、經濟、課業輔導及心理諮商等服務，感謝協進會這輛多功能客貨車的加入，不僅解決了家扶在服務上的交通困擾，更象徵著一分溫暖的祝福，讓家扶的服務得以延伸到彰化縣內每一個角落。