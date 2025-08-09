彰化二林、員林表揚模範父親 肯定父愛親像山

彰化縣員林市公所今表揚46名模範父親，代理市長賴致富幽默引用俗語「母親節呷龍蝦，父親節跑到沒半個。」說明母親、父親在傳統觀念上的重視度差異，代表父親易被忽略默默扛起家庭的角色，今表揚活動提醒民眾感謝父親承擔孩子成長過程中舵手的責任。

員林市公所比照表揚模範母親，在一家大型婚宴會館舉辦表揚模範父親活動，表揚大會後招待每位模範父親和家屬用餐。縣長王惠美、立法委員陳素月到場致意後忙著假日去跑攤，彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣政府機要秘書張建豐等人留下，由洪榮章代表縣長與各模範父親及家屬合影。

代理市長賴致富表示，父親默默為家人付出，沒多花時間和孩子相處，致使孩子對父母的感受不同，出現俗諺形容的「母親節呷龍蝦，父親節跑到沒半個。」但相信絕大多數父親對子女深藏著樸實無華而濃厚的愛，在每個孩子成長過程中扮演穩重舵手的角色，也是家庭可靠的靠山。

員林市各里共推選46名模範父親，其中黎明里吳東興、東北里曹富慶、中央里張鈺岱榮獲彰化縣模範父親表揚，吳東興72歲，是員林最年長的縣級模範父親。吳東興出身小康之家，從小放學後要幫爸爸顧店，大學畢業後在自家塑膠工廠工作，婚後3名子女陸續出世，他幫妻子照顧米店還到高職夜間部兼課，因文筆燦然獲聘報社記者，1997年得到金鼎獎，先後出版14冊小說、散文和詩集。吳東興常說，金錢固然重要，但孩子的品德和未來發展、家庭幸福更重要。他以身作則，賣書所得部分捐助弱勢學生，被國立員林高中遴選為2019年傑出校友。