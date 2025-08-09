彰化二林、員林表揚模範父親 肯定父愛親像山
彰化縣員林市公所今表揚46名模範父親，代理市長賴致富幽默引用俗語「母親節呷龍蝦，父親節跑到沒半個。」說明母親、父親在傳統觀念上的重視度差異，代表父親易被忽略默默扛起家庭的角色，今表揚活動提醒民眾感謝父親承擔孩子成長過程中舵手的責任。
員林市公所比照表揚模範母親，在一家大型婚宴會館舉辦表揚模範父親活動，表揚大會後招待每位模範父親和家屬用餐。縣長王惠美、立法委員陳素月到場致意後忙著假日去跑攤，彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣政府機要秘書張建豐等人留下，由洪榮章代表縣長與各模範父親及家屬合影。
代理市長賴致富表示，父親默默為家人付出，沒多花時間和孩子相處，致使孩子對父母的感受不同，出現俗諺形容的「母親節呷龍蝦，父親節跑到沒半個。」但相信絕大多數父親對子女深藏著樸實無華而濃厚的愛，在每個孩子成長過程中扮演穩重舵手的角色，也是家庭可靠的靠山。
員林市各里共推選46名模範父親，其中黎明里吳東興、東北里曹富慶、中央里張鈺岱榮獲彰化縣模範父親表揚，吳東興72歲，是員林最年長的縣級模範父親。吳東興出身小康之家，從小放學後要幫爸爸顧店，大學畢業後在自家塑膠工廠工作，婚後3名子女陸續出世，他幫妻子照顧米店還到高職夜間部兼課，因文筆燦然獲聘報社記者，1997年得到金鼎獎，先後出版14冊小說、散文和詩集。吳東興常說，金錢固然重要，但孩子的品德和未來發展、家庭幸福更重要。他以身作則，賣書所得部分捐助弱勢學生，被國立員林高中遴選為2019年傑出校友。
二林鎮公所與二林鎮青溪婦女協會表揚鎮內27名模範父親，立法委員謝衣鳯、二林鎮所會、農會、縣議員贈送賀禮表揚，其中香田里73歲莊萬恭被推薦接受彰化縣政府表揚。他和妻子在家鄉從事畜牧業，他熱心參與地方事務，被認為出錢出力又出人，深受肯定，2017年迄今被推選為二林鎮農會理事長，事業有成且家庭和樂足為社會模範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言