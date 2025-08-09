聽新聞
影／阿姆斯特朗砲大變身 松嶺之星升級為360度環景璀璨麥克風
南投縣觀光處長陳志賢說，新北基隆河畔的星光橋以白色麥克風造型聞名，被譽為是「天后張惠妹的專屬麥克風」。松嶺之星麥克風造型更為吸引人，加上觀景平台聳立八卦山脈，從台灣海峽都可看見，期待能與北部景點南北呼應，成為最有特色的觀光焦點。
「松嶺之星」位於名間鄉松柏嶺，為帶動當地觀光而興建的高空景觀塔。施工初期，鷹架與圓柱型鋼鐵結構被外界批評「一柱擎天」、「阿姆斯特朗砲」。但隨著外觀逐漸成形，整體線條更像麥克風，成功扭轉民眾印象。
日前測試時，塔頂球體屏幕在夜間呈現不同效果，時而如燈塔照亮八卦山脈，時而旋轉播放「父親節快樂」字幕，吸引居民拍照、錄影留念，直呼「太新奇」。
南投縣觀光處長陳志賢指出，松柏嶺是名間重要地標，鄰近香火鼎盛的受天宮與大片茶園，視野可遠眺中彰投平原與台灣海峽。觀景平台基地面積約1633坪，最大亮點是高度約50公尺的景觀塔，遊客可搭乘電梯或沿戶外雙螺旋樓梯登頂，俯瞰山城與平原風光。
塔頂大型LED球體屏幕高度12.7公尺、最大直徑達16公尺，燈光系統分為投光燈與全彩點光源兩部分，採內部投光為主，搭配智慧型控制器與高速分控器，呈現360度環景顯示效果，是全國唯一設於高塔的球型LED螢幕。球體可播放影像、動畫與字幕，也能搭配燈光節目與節慶專題，為夜間景觀增添變化。
地下停車場設有雨遮回收系統，是相當先進的綠能設計，雙螺旋人行步道直達塔體，整體以簡約日式欄杆造型結合動線美感。
縣府已與受天宮合作，在宮廟停車場設置兩座交通接駁暨遊客諮詢站，同步建置智慧導覽與預約系統，串連宗教香客與周邊茶鄉旅遊資源，期望新景點啟用後，帶動名間觀光與商機。
