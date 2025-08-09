影／5年努力拿到使照 彰化首座結合古蹟的生態環教中心今啟用

歷經5年努力，彰化縣第一處結合古蹟與生態的教育場域獲環境部認證，今在社頭鄉清水岩生態環境教育中心揭幕，將規畫古蹟、自然生態、野炊窯烤和夜間觀察等一日或兩天一夜的活動，帶領民眾親近南彰化八卦山，依四季時序認識動植物的生態變化。

彰化縣歷史建築清水岩寺依傍八卦山，10年前協助地方熱心人士成立清水岩生態文化創意產業協會，年年舉辦古蹟與生態的活動經驗豐富，申請生態環教中心認證卻非易事，這幾年改善上課、炊食等硬體設施申請使用執照，加上課程內容系統化，總算得到認證，成為彰化縣第七處生態環境教育中心，卻是第一處寺廟與民間團體協力打造永續學習的生態環教場域。

社頭鄉民代表會主席、清水岩寺總幹事陳慶福，身兼清水岩生態文化創意產業協會理事長，今主持揭牌典牌時表示，感謝生態老師張宏之推動復育獨角仙、蝴蝶等昆蟲，帶領清水岩走向環境教育，今生態環教中心啟用，清水岩寺將無償提供環教專屬建物委由協會營運，日後上課、用餐都有合法安全場所。

社頭鄉長蕭浚二到場祝賀，強調鄉公所積極推廣觀光，清水岩、忠義路杜鵑花道、社頭火車站到社頭里仁共融公園，開發老少咸宜的帶狀觀光景區，今清水岩生態環境中心啟用一定會是社頭鄉觀光旅遊的重要助力。

協會經理陳雪妮說，清水岩遊憩區不僅有豐富生態，更承載著挑鹽古道的歷史記憶，協會感謝清水岩寺管理委員會提供這幢硬體設備，未來協會將把寶貴資源轉化為學習養分，透過環教課程讓更多人理解如何與自然共生。我