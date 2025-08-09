快訊

影／5年努力拿到使照 彰化首座結合古蹟的生態環教中心今啟用

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉清水岩生態環境教育中心今揭幕，社頭鄉所會、清水岩生態文化創意產業協會人員及參加今活動課程民眾，齊聚一堂慶祝。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉清水岩生態環境教育中心今揭幕，社頭鄉所會、清水岩生態文化創意產業協會人員及參加今活動課程民眾，齊聚一堂慶祝。記者簡慧珍／攝影

歷經5年努力，彰化縣第一處結合古蹟與生態的教育場域獲環境部認證，今在社頭鄉清水岩生態環境教育中心揭幕，將規畫古蹟、自然生態、野炊窯烤和夜間觀察等一日或兩天一夜的活動，帶領民眾親近南彰化八卦山，依四季時序認識動植物的生態變化。

彰化縣歷史建築清水岩寺依傍八卦山，10年前協助地方熱心人士成立清水岩生態文化創意產業協會，年年舉辦古蹟與生態的活動經驗豐富，申請生態環教中心認證卻非易事，這幾年改善上課、炊食等硬體設施申請使用執照，加上課程內容系統化，總算得到認證，成為彰化縣第七處生態環境教育中心，卻是第一處寺廟與民間團體協力打造永續學習的生態環教場域。

社頭鄉民代表會主席、清水岩寺總幹事陳慶福，身兼清水岩生態文化創意產業協會理事長，今主持揭牌典牌時表示，感謝生態老師張宏之推動復育獨角仙、蝴蝶等昆蟲，帶領清水岩走向環境教育，今生態環教中心啟用，清水岩寺將無償提供環教專屬建物委由協會營運，日後上課、用餐都有合法安全場所。

社頭鄉長蕭浚二到場祝賀，強調鄉公所積極推廣觀光，清水岩、忠義路杜鵑花道、社頭火車站到社頭里仁共融公園，開發老少咸宜的帶狀觀光景區，今清水岩生態環境中心啟用一定會是社頭鄉觀光旅遊的重要助力。

協會經理陳雪妮說，清水岩遊憩區不僅有豐富生態，更承載著挑鹽古道的歷史記憶，協會感謝清水岩寺管理委員會提供這幢硬體設備，未來協會將把寶貴資源轉化為學習養分，透過環教課程讓更多人理解如何與自然共生。我

社頭清水岩生態環境教育中心規畫一日、兩天一夜的課程，包括小小蝴蝶的生命軌跡、18彎古道探險趣、夜間生態觀察等，活動內容有解說清水岩寺、野炊、窯烤麵包十多個項目，受理團體20人（含以上）一周前預約報名，夜宿地點為清水岩寺香客大樓。

彰化縣歷史建築社頭鄉清水岩寺無償提供建物作為清水岩生態環境教育中心，成為縣內第一處結合古蹟的環教場域。記者簡慧珍／攝影
彰化縣歷史建築社頭鄉清水岩寺無償提供建物作為清水岩生態環境教育中心，成為縣內第一處結合古蹟的環教場域。記者簡慧珍／攝影

影／5年努力拿到使照 彰化首座結合古蹟的生態環教中心今啟用

