你喝的是「致命甜水」？每天喝「這種飲料」：心血管死亡風險狂飆52%

美對台傳疊加原有稅率…衝擊蝴蝶蘭產業！黃偉哲喊「大破大立」

爸爸節搶走台東銀樓54萬元金項鍊！警逮17歲嫌犯

店王台中新光三越9月底復業！爆紅醫師揭：背後「精心布局」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中新光三越現況。圖／新光三越提供
台中新光三越現況。圖／新光三越提供

台中新光三越連續14年蟬聯全台「百貨店王」，今年2月13日氣爆釀5死悲劇。經整修後，傳出9月底復業，但仍有消費者擔心被放鴿子；曾發文「沒有新光三越的日子」爆紅的中山附醫婦產科達文西中心主任沈煌彬PO文，以4面向觀察到其背後的「精心布局」，這一連串的「巧合」，讓9月底重啟的可能性更高了。

新光三越表示，台中新光三越目前各樓層整修中，提前向駐點供應商、各品牌櫃位業者說明，將依規定申請，盼在9月底核可與恢復營運。中市府表示，尚未收到申請通知，將嚴格把關，沒有時間表限制。

沈煌彬在「婦產科 沈煌彬醫師」臉書粉專PO文表示，這是他個人的社會現象觀察，台中市的景氣正受房地產與關稅雙重夾擊，台中市長盧秀燕的總統之路也需要幾個能展現拚經濟的亮點，包括海生館的開幕、新光三越的重啟，符合短期施政需求，也能轉移前陣子豪雨災情的負面焦點。

沈煌彬分析4個面向，選在八月初曝光台中新光三越9月底復業可能是場「精心布局」，一、方便設櫃廠商安排櫃姐班表，派外地人員也能慢慢移回台中；二、卡利嗨活動到8月14日結束，到時派發的紅利剛好能挹注重開幕業績。三、服飾廠商可著手訂秋冬新品，並將春夏庫存集中到台中新光三越這個高銷售點；四、還能牽制消費者，暫時別去鄰近百貨公司消費，等著新光三越周年慶促銷。

沈煌彬認為，這一連串的「巧合」，讓9月底重啟的可能性更高了。「或許這一次，我們真的能等到它回來」。

醫師沈煌彬。記者趙容萱／攝影
醫師沈煌彬。記者趙容萱／攝影

