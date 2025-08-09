快訊

烏克蘭議員拜訪台中 鄭照新盼戰爭早日結束「台中可支援重建」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
烏克蘭國會跨黨派議員訪問團訪台，7日得到賴清德總統接見，8日拜訪台中市政府。圖／台中市政府提供
烏克蘭國會跨黨派議員訪問團訪台，7日得到賴清德總統接見，8日拜訪台中市政府。圖／台中市政府提供

烏克蘭國會跨黨派議員訪問團訪台，7日得到賴清德總統接見，8日則拜訪台中市政府，市長盧秀燕鄭在澳洲城市外交，由副市長鄭照新接待。鄭祈願烏俄戰爭早日結束，台中九大工業的綜合製造能量也可以成為戰後重建的重要基地。

烏克蘭國會議員克尼茨基（Mykola Kniazhytskyi）率團訪台，是20年來首見，8日拜訪台中市政府，市府團隊也邀請台中在地產業代表參加，就精密機械、工具機產業發展等議題交換意見。

鄭照新表示，台中有過921地震重建經驗，也曾協助花蓮、南投、嘉義乃至土耳其等地的賑災行動，善於恢復繁榮與生產力；希望這次會面為烏克蘭與台中產業重新搭起合作橋梁，讓兩地發展注入新動能，產業與國家都能復甦。

鄭照新指出，台灣有7成的精密機械、工具機與零組件廠在中部設廠，台中除了光電、半導體、電子零組件等高科技產業，也有材料、精密機械、自動化系統、工具母機等相關廠商，上下游供應鏈完整；目前對烏出口以資通訊、工具機與金屬加工產業為主。

鄭照新強調，美國公布台灣對等關稅稅率為20%之後，工具機等產業面對出口壓力，市府正在協助產業創造新的市場；若台中九大工業的綜合製造能量，能夠在烏俄戰爭結束後支援烏克蘭重建，不僅能讓烏克蘭更加快速的復甦繁榮，也讓台中產業鏈走向全球。

克尼茨基表示，台中市政府與烏克蘭議員很像，人數不一定很多，卻有強大的動能，相信這不是烏克蘭最後一次訪台，未來能有更長遠的合作。

台中市副市長鄭照新（右）與烏克蘭議員克尼茨基（左）。鄭祈願烏俄戰爭早日結束，也推薦台中九大工業的綜合製造能量可以成為戰後重建的重要基地。圖／台中市政府提供
台中市副市長鄭照新（右）與烏克蘭議員克尼茨基（左）。鄭祈願烏俄戰爭早日結束，也推薦台中九大工業的綜合製造能量可以成為戰後重建的重要基地。圖／台中市政府提供

烏克蘭 鄭照新 台中市

烏克蘭議員拜訪台中 鄭照新盼戰爭早日結束「台中可支援重建」

