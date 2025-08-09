盧秀燕澳洲行第三天 訪布里斯本為台中會展中心取經

台中市長盧秀燕出訪澳洲，昨（8）日到布里斯本，會見市長、市議會議長等人，討論公共建設、防洪防災等議題，並參訪澳洲第二大的會展設施布里斯本會展中心，為年底即將開幕的台中國際會展中心取經，包含永續營運、智慧管理等。

盧秀燕5日深夜從桃園國際機場出發飛往澳洲，預計參訪6天，11日回國，前兩天在新南威爾斯州，陸續參訪新南威爾斯美術館、州議會、雪梨會展中心等地，7日晚間北上昆士蘭州，抵達昆州首府布里斯本。

盧秀燕8日拜訪布里斯本市長Adrian Schrinner、市議會議長Sandy Landers，盧表示，布里斯本與台中治理理念相同，以公共運輸為例，布里斯本搭乘捷運、公車、渡輪等等，轉乘費用都只要50分澳幣（約等於台幣10元），這與台中市的「雙十公車」政策不謀而合。

盧秀燕稱讚Schrinner市長是「爸爸市長」，推動防曬郊區遊樂場計畫，與台中的美樂地計畫類似，都讓市民可以在公園更加安心的活動；盧拜訪議長Landers時，則提到布里斯本洪災期間，議會發起的「泥巴志工」協助救災，展現強大的社區凝聚力。

盧秀燕稍晚參訪布里斯本會展中心（Brisbane Convention & Exhibition Centre, BCEC），她表示，台中國際會展中心經過多年籌建，今年底對外營運，未來會成為中台灣展覽與會議的重要平台，對產業升級、經濟發展與國際能見度提升有關鍵意義，希望借鑑BCEC成功經驗，強化台中場館的營運。

盧秀燕說，BCEC是澳洲第二大會展設施，曾獲得Green Globe認證，長年致力於綠色營運、永續建築與社區連結，比如推動節能減碳系統、再生能源運用、食物回收再製等等，非常重視ESG議題。