台中客運290路線延伸至梧棲區體育場 海線居民進出市區更方便

台中客運290路原本行駛自干城站到梧棲童綜合醫院，由於近來梧棲區多個大型建案陸續落成，交通局協調台中客運290路動線自今年8月15日起延伸至「梧棲區體育場」周邊，並增設公車停靠站，加上日前310路公車也調整班次，增加梧棲區進出台灣大道的晨、夜間服務，梧棲居民往返市區更為快速便利。

梧棲區福德里是歷史悠久的社區，長期以來因調度站在大肚山上，端點設置於梧棲童綜合醫院，里民必須步行至台灣大道或大智路才能使用公車路線服務，基於大眾運輸需求提升，交通局盤點周邊公車路線，決定以現在台中客運於清水、梧棲交界新設調度場站，促成290路公車延伸進入梧棲區福德里內。

交通局表示，「公車調度站不是嫌惡設施」，未來290路（含延）公車自8月15日起延伸至「梧棲中正田徑場」站，並增設「邱厝庄」站，總班次數不變，讓居民往返沙鹿車站、沙鹿市場、光田醫院、童綜合醫院、台中工業區更加方便。