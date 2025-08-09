嘉市年底辦建城321周年城市博覽會 黃敏惠帶隊赴日世博會取經觀摩

嘉市長黃敏惠率市府團隊昨天到日本關西，展開為期5天文化、科技與城市發展交流參訪，體驗科技世博、感受台灣軟實力，聚焦文化設計、城市更新與國際鏈結，觀摩汲取國際經驗，借鏡大型策展成功經驗，為「320+1城市城市博覽會」，引入國際觀點，注入能量。

市府團隊前往2025年大阪世界博覽會園區，參與「TECH WORLD台灣館」展館日活動，欣賞舞鈴劇場為世博量身打造在台灣館全球首演的「山海天光」。「TECH WORLD台灣館」由玉山數位科技株式會社策劃營運，外貿協會董事長兼玉山數位科技株式會社名譽會長黃志芳接待歡迎。黃敏惠帶市府團隊考察大型策展動線、場館內容，現地交流觀摩。

黃敏惠說，「山海天光」演出融合世界獨創扯鈴藝術、當代舞蹈、原創音樂與多媒體投影，構築台灣島嶼地景與神話傳說交織的視覺饗宴。劇情演出台灣「山海天光」壯麗，引領觀眾穿越山海，探索人與自然共生的未來，是「台灣之光」，展現台灣文化與科技融合實力，舞鈴劇場曾參與嘉市主辦2010台灣燈會，在國際舞台重逢感到親切，感謝黃志芳邀請接待，「山海天光」演出完畢，全場如雷掌聲讚賞，黃敏惠起立鼓掌表達內心感動。

黃志芳表示，台灣館展現國內最先進科技實力，融合多元文化與人文景觀，向世界傳遞台灣創新能量與文化深度，演出結束，看到日本觀眾利用手機螢幕朝向舞台秀出「好棒」字樣時，感動難以形容。舞鈴劇場創辦人劉樂感謝黃敏惠台灣燈會邀約，感謝外貿協會邀請，讓更多人看見台灣藝術人才。