老饕看過來！台中最強5家火鍋、燒烤餐廳出爐

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中鍋烤節「領鮮獎」出爐，「蔬食組」不葷主義茶餐廳首戰告捷貼紅榜。圖／台中市政府提供
2025台中鍋烤節「領鮮獎」得主出爐！分別是十二段鍋物堂、北澤壽喜燒吃到飽、老井極上燒肉、烤狀猿及不葷主義茶餐廳等5家餐廳，其中今年首納「蔬食組」，不葷主義首戰告捷，以1萬5395票入紅榜。

張峯源表示，今年的「領鮮獎」競爭激烈，獲獎店家各具風格，還祭出一波波創意宣傳攻勢，無論是自製吸睛圖卡、推出限定優惠、投票即送高級食材，還有抽套餐折扣等好康，甚至由老闆親自出馬以LINE拜託投票，全力衝刺票數，讓饕客不只吃得滿足，還能帶走滿滿好禮。

經發局說明，「火鍋品牌店家組」十二段鍋物堂大里店是中部高人氣火鍋品牌，主打多款創意湯頭、逾40種蔬食自助吧，再加上精選食材，是火鍋控必朝聖的口袋名單；「火鍋巷弄美食組」北澤壽喜燒吃到飽台中公益店道地日式風味的壽喜燒，搭配無限供應的優質肉品與豐盛自助吧，讓人感受到滿滿日本職人精神。

「燒烤品牌店家組」老井極上燒肉福科店，以頂級肉品及專人代烤服務聞名，其中「30公分厚切牛舌」是饕客必嚐的夢幻肉品，是肉控們心中無可取代，更是網友激推在地人必吃燒肉之一。

「烤狀猿」與「不葷主義茶餐廳」首戰即登上紅榜，「燒烤巷弄美食組」烤狀猿大里店肉品選擇多元，還有韓式石鍋拌飯、吉拿棒等創新菜色，吃到飽方案彈性又親民；「蔬食組」不葷主義茶餐廳以別具巧思的純素料理與新潮港式茶點，成功獲蔬食族與一般消費者青睞。

經發局呼籲，現在只要天天投票，就有機會將萬元鍋烤抵用券、義大利與泰國來回機票、汽車大獎等超值好禮通通帶回家，還沒投票的民眾可別錯過，快揪親朋好友一起衝票、吃鍋烤、抽好禮！更多活動詳情請洽經發局官網

台中鍋烤節「領鮮獎」出爐，「火鍋品牌店家組」十二段鍋物堂大里店貼紅榜。圖／台中市政府提供
台中鍋烤節「領鮮獎」出爐，「燒烤品牌店家組」老井極上燒肉福科店貼紅榜。圖／台中市政府提供
台中鍋烤節「領鮮獎」出爐，「火鍋巷弄美食組」北澤壽喜燒吃到飽台中公益店貼紅榜。圖／台中市政府提供
台中鍋烤節「領鮮獎」出爐，「燒烤巷弄美食組」烤狀猿大里店首戰告捷貼紅榜。圖／台中市政府提供
