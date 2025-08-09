彰化2武術小將 亞青賽包辦2金4銀歷年最佳

亞洲青少年武術錦標賽日前在中國江蘇落幕，中華隊共派出12名選手參賽，拿下3金6銀佳績。其中來自彰化的兩位小將表現亮眼，陳兆翔、蕭彥煣合力奪下2金4銀，創下彰化縣在國際青少年組最佳紀錄。

彰化縣武術委員會指出，太極講求耐力與內在穩定，選手需長年累積體能與心理素質，這些成果絕非一朝一夕，而是日復一日苦練的結晶。

彰化陽明國中蕭彥煣（前排右三）在亞洲青少年武術錦標賽獲1金1銀。記者林敬家／攝影

來自陽明國中、即將升上國二的蕭彥煣，出身武術世家，家中共有5位國手級教練。她國小五年級由長拳轉練太極，這次在亞青賽奪下太極劍金牌與太極團體銀牌。她表示，每晚訓練雖然辛苦，但在家人的全力支持下持續前進。

蕭彥煣說，練太極讓她更穩定、有定力，不易衝動；許多人為升學而練體育，但她希望能像家族前輩一樣，未來當教練，把武術傳承下去。

另一位選手陳兆翔在太極劍項目奪金，並在太極拳、太極扇及團體賽摘下銀牌，個人包辦1金3銀。他自幼稚園起習武，為求精進，高中北上就讀台北中正高中並加入武術隊，去年已在世青賽拿下太極劍銀牌，今年成績再上一層樓。

陳兆翔說，今年升大學將轉戰成人組，須重新調整套路與節奏，挑戰更高難度，希望有機會再次披上國家隊戰袍，為國爭光。

彰化縣武術委員會主委蕭文雄說，此次國家隊總計3金6銀，彰化選手就貢獻了2金4銀，創下歷來最佳紀錄。

彰化縣政府、和美鎮公所及和美鎮代表會也特地張貼紅榜祝賀，肯定兩位小將的努力與成就。