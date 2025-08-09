聽新聞
0:00 / 0:00

彰化2武術小將 亞青賽包辦2金4銀歷年最佳

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
中正高中學生陳兆翔（中）在亞洲青少年武術錦標賽拿下1金、3銀。記者林敬家／攝影
中正高中學生陳兆翔（中）在亞洲青少年武術錦標賽拿下1金、3銀。記者林敬家／攝影

亞洲青少年武術錦標賽日前在中國江蘇落幕，中華隊共派出12名選手參賽，拿下3金6銀佳績。其中來自彰化的兩位小將表現亮眼，陳兆翔、蕭彥煣合力奪下2金4銀，創下彰化縣在國際青少年組最佳紀錄。

彰化縣武術委員會指出，太極講求耐力與內在穩定，選手需長年累積體能與心理素質，這些成果絕非一朝一夕，而是日復一日苦練的結晶。

彰化陽明國中蕭彥煣（前排右三）在亞洲青少年武術錦標賽獲1金1銀。記者林敬家／攝影
彰化陽明國中蕭彥煣（前排右三）在亞洲青少年武術錦標賽獲1金1銀。記者林敬家／攝影

來自陽明國中、即將升上國二的蕭彥煣，出身武術世家，家中共有5位國手級教練。她國小五年級由長拳轉練太極，這次在亞青賽奪下太極劍金牌與太極團體銀牌。她表示，每晚訓練雖然辛苦，但在家人的全力支持下持續前進。

蕭彥煣說，練太極讓她更穩定、有定力，不易衝動；許多人為升學而練體育，但她希望能像家族前輩一樣，未來當教練，把武術傳承下去。

另一位選手陳兆翔在太極劍項目奪金，並在太極拳、太極扇及團體賽摘下銀牌，個人包辦1金3銀。他自幼稚園起習武，為求精進，高中北上就讀台北中正高中並加入武術隊，去年已在世青賽拿下太極劍銀牌，今年成績再上一層樓。

陳兆翔說，今年升大學將轉戰成人組，須重新調整套路與節奏，挑戰更高難度，希望有機會再次披上國家隊戰袍，為國爭光。

彰化縣武術委員會主委蕭文雄說，此次國家隊總計3金6銀，彰化選手就貢獻了2金4銀，創下歷來最佳紀錄。

彰化縣政府、和美鎮公所及和美鎮代表會也特地張貼紅榜祝賀，肯定兩位小將的努力與成就。

彰化陽明國中蕭彥煣出身武術世家。記者林敬家／攝影
彰化陽明國中蕭彥煣出身武術世家。記者林敬家／攝影

彰化 金牌 國手 體育 國家隊

延伸閱讀

彰化台74甲東外環晚間火燒車景象駭人 駕駛逃生所幸無傷亡

彰化縣3高階警官調整 王惠美：縣府3年投入16億強化警政與設備

他在高鐵「這1站」下車 見人潮少得可憐開酸：根本蚊子館

導演潘客印奪下紐約亞洲電影節大獎　父親節衣錦還鄉重返彰化

相關新聞

店王回歸！台中新光三越可望9月底復業 櫃姊紅眼眶：不再流浪可回家了

台中新光三越連續14年蟬聯全台「百貨店王」，今年2月13日氣爆釀5死悲劇。品牌櫃位廠商說，昨接獲台中新光三越預計9月底復...

全台最美也是最廢高鐵站…網友歸因「這福利」沒了 旅運量再創新低

高鐵12站，彰化站旅客量不但敬陪末座，不但唯一人次沒破百萬還逐月遞減，到今年7月剩下7萬3千多人次，「最荒涼的高鐵站」再...

台中非法旅宿 去年僅2家合法化

台中市旅宿業去年住宿人次達893萬，位居六都第二，顯示旅遊市場持續活絡。但非法旅宿合法化輔導成效不佳，去年僅2家成功合法...

彰化2武術小將 亞青賽包辦2金4銀歷年最佳

亞洲青少年武術錦標賽日前在中國江蘇落幕，中華隊共派出12名選手參賽，拿下3金6銀佳績。其中來自彰化的兩位小將表現亮眼，陳...

影／走出校園果然有吸引力 彰化埔心夏日樂學人數創新高

彰化縣埔心國中與埔心社區發展協會合辦夏日樂學，半數時間在校外走謮社區特色景點和人文，今結訓學生分組發表感言，有多名學生表...

影／呈現織襪故鄉風貌 「我家的事」電影返鄉首映還加碼包6場次

彰化縣第三部由民間投資拍攝並以家鄉為主題的電影「我家的事」，今在社頭鄉舉辦首映發表會，導演潘客印將在社頭國中放映來回饋鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。