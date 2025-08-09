台中非法旅宿 去年僅2家合法化

台中市旅宿業去年住宿人次達893萬，位居六都第二，顯示旅遊市場持續活絡。但非法旅宿合法化輔導成效不佳，去年僅2家成功合法化，環保標章旅館數量亦居六都之末，台中市審計處要求市府積極改善。

2022年至2024年台中住宿人次分別為739萬、870萬及893萬，呈逐年成長。台中市審計處指出，截至去年底，合法旅宿499家，非法旅宿含日租套房198家。去年稽查非法旅宿1073次，裁罰205件，罰鍰逾2358萬元，但輔導合法化家數仍偏低，近三年分別僅1家、5家及2家，成效有待提升。

審計處指出，低碳旅館認證僅57家，占合法旅館約14%，比率偏低，入住人次也出現下滑。環保標章旅館僅8家，居六都最後，落後台北22家、桃園20家及台南14家，要求市府強化推動機制。

民進黨議員黃守達表示，環保標章有助提升企業形象，市府應檢討輔導宣傳機制，帶動更多旅宿業者投入永續經營。國民黨議員沈佑蓮則強調小型旅館存在必要，盼市府加強輔導合法化，保障旅客權益。

觀光旅遊局長陳美秀指出，去年稽查非法旅宿331家次，裁罰153件，裁罰比率六都名列前茅。市府訂有「都市計畫住宅區旅館設置辦法」，組成輔導小組，提供現場輔導與改善方案，促使業者合法經營。

她也表示，2024年低碳旅館認證數達57家，為近10年次高，觀旅局持續推動認證制度，今年已有20家業者參與輔導，並由專業團隊輔導，提升認證合格率。市府也結合低碳旅館舉辦活動，鼓勵旅客支持環保旅宿。

此外，台中市環保標章旅館家數與新北市持平，市府將主動輔導有意願業者參與認證，提供專業諮詢。市府正制定永續淨零自治條例，觀旅局將配合研議子法，推動獎勵措施，鼓勵旅宿業永續發展。