獨／斥資500億元！台壽標下航空城土地 將蓋桃園巨蛋型場館

時速破320公里！德國高速公路開保時捷創最速紀錄 駕駛下場出爐

為何庫克贏關稅豁免 陳立武卻成新箭靶？川普差別待遇取決「這步驟」

店王回歸！台中新光三越可望9月底復業 櫃姊紅眼眶：不再流浪可回家了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中新光三越現況。圖／新光三越提供
台中新光三越現況。圖／新光三越提供

台中新光三越連續14年蟬聯全台「百貨店王」，今年2月13日氣爆釀5死悲劇。品牌櫃位廠商說，昨接獲台中新光三越預計9月底復業訊息，猶如吃了「定心丸」，非常期待；很多櫃姊講到等待期間焦慮紅了眼框，很開心、期待迎接復業，直呼「終於可以回家了」不用再流浪。

新光三越表示，目前各樓層正進行整修，提前向駐點供應商、各品牌櫃位業者說明，將依規定申請，盼在9月底核可與恢復營運。中市府表示，尚未收到申請通知，將嚴格把關，沒有時間表限制。

目前台中新光三越在烏日的台中國際展覽館開設第二賣場「聯合品牌特販會」。莊姓女鞋專櫃櫃姊說，真的從氣爆後等太久了，心裡很不踏實，得知9月底可以復業，真的很開心可以回到熟悉地方，就像回娘家一樣，心裡非常踏實，不用再四處流浪了。

「好高興、好期待，不只是工作，生活也步入正軌！」資生堂東京櫃張姓櫃姐說，新光三越一直未復業，等待期間心情很焦急、焦慮，對未來不確定，擔心未來該怎麼辦？很感謝公司很給力照顧，得知9月底要復工，非常開心，感覺不用再流浪在賣場或其他百貨公司，好像可以回「家」了。雖然有特賣會，但是業績還是跟在新光三越會有落差，感謝主顧客的照顧。

林姓消費者說，很習慣在台中新光三越購物，對即將復業也很開心，她對復業安全有信心，開幕一定會去購物。

男裝品牌滿心集團課長張晉碩說，昨天收到新光三越電話口頭通知，表示預計9月底要復業，非常期待，希望趕快修建好趕快復業，貨品已準備好，人員也會在復業回歸原來的崗位，希望開幕後能跟新光三越共創佳績。

台中新光三越今年2月13日發生氣爆。圖／報系資料照
台中新光三越今年2月13日發生氣爆。圖／報系資料照
莊姓櫃姐（左）在台中新光三越第二賣場，協助消費者試穿鞋子。記者趙容萱／攝影
莊姓櫃姐（左）在台中新光三越第二賣場，協助消費者試穿鞋子。記者趙容萱／攝影
張姓櫃姐（左）在台中新光三越第二賣場，協助消費者選購產品。記者趙容萱／攝影
張姓櫃姐（左）在台中新光三越第二賣場，協助消費者選購產品。記者趙容萱／攝影

氣爆 百貨 賣場 新光三越

