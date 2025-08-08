快訊

影／走出校園果然有吸引力 彰化埔心夏日樂學人數創新高

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心國中和埔心社區發展協會合辦夏日樂學活動。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心國中和埔心社區發展協會合辦夏日樂學活動。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔心國中與埔心社區發展協會合辦夏日樂學，半數時間在校外走謮社區特色景點和人文，今結訓學生分組發表感言，有多名學生表示，實地走訪社區發現跟想像不同，果然百聞不如一見，對家鄉印象更深刻。

埔心國中向教育部申請補助經費舉辦夏日樂學，埔心社區支援場地和志工、社區秘書詹秀貞與志工共同規畫校園走讀，帶領60多次學生參觀埔心社區的壽桃宮、蔬果農園、脊新家園等特色景點、產業和人文場域。經過6次走踏家鄉，學生興致勃勃畫成果海報，分享走讀心得。

邱姓學生表示，住帶埔心社區卻不見得了解在地，他實地走一遍，看見社區樣貌和綠色Icon。許姓學生說，雖知道社區內有一座壽桃宮卻沒走進去，這次暑假活動進入參觀，看見宮內雕刻布置和神像，跟他想像不太一樣，感受到「眼見為實」的意義。

埔心社區理事長許增鏞也是埔心校友會前理事長，對母校事務出錢出力不遺餘力，看到60多名學弟、學妹參加夏日樂學，他說，走讀家鄉引領埔心新生代認識埔心的風俗習慣、人文藝術、地理環境、三蜜香農特產品和宗教文化，加深愛鄉愛土情操，對埔心更有感情。

校長吳錫銘說，學校與埔心社區第三次合辦活動，前兩次側重烹飪等才藝及認識家鄉，這次擴大學習範圍增加走讀路線，及結合絹印、藍曬明信片等手做校本課程，學生人數高於前兩次的30多人、40多人，要感謝傑出校友許增鏞及秘書詹秀貞技入，給學生更多學習機會。

彰化縣埔心國中學生到埔心社區活動中心上課。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心國中學生到埔心社區活動中心上課。記者簡慧珍／攝影

