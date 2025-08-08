聽新聞
0:00 / 0:00
影／走出校園果然有吸引力 彰化埔心夏日樂學人數創新高
彰化縣埔心國中與埔心社區發展協會合辦夏日樂學，半數時間在校外走謮社區特色景點和人文，今結訓學生分組發表感言，有多名學生表示，實地走訪社區發現跟想像不同，果然百聞不如一見，對家鄉印象更深刻。
埔心國中向教育部申請補助經費舉辦夏日樂學，埔心社區支援場地和志工、社區秘書詹秀貞與志工共同規畫校園走讀，帶領60多次學生參觀埔心社區的壽桃宮、蔬果農園、脊新家園等特色景點、產業和人文場域。經過6次走踏家鄉，學生興致勃勃畫成果海報，分享走讀心得。
邱姓學生表示，住帶埔心社區卻不見得了解在地，他實地走一遍，看見社區樣貌和綠色Icon。許姓學生說，雖知道社區內有一座壽桃宮卻沒走進去，這次暑假活動進入參觀，看見宮內雕刻布置和神像，跟他想像不太一樣，感受到「眼見為實」的意義。
埔心社區理事長許增鏞也是埔心校友會前理事長，對母校事務出錢出力不遺餘力，看到60多名學弟、學妹參加夏日樂學，他說，走讀家鄉引領埔心新生代認識埔心的風俗習慣、人文藝術、地理環境、三蜜香農特產品和宗教文化，加深愛鄉愛土情操，對埔心更有感情。
校長吳錫銘說，學校與埔心社區第三次合辦活動，前兩次側重烹飪等才藝及認識家鄉，這次擴大學習範圍增加走讀路線，及結合絹印、藍曬明信片等手做校本課程，學生人數高於前兩次的30多人、40多人，要感謝傑出校友許增鏞及秘書詹秀貞技入，給學生更多學習機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言