全台最美也是最廢高鐵站…網友歸因「這福利」沒了 旅運量再創新低

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
高鐵示意圖。聯合報系資料照／記者胡瑞玲攝影
高鐵示意圖。聯合報系資料照／記者胡瑞玲攝影

高鐵12站，彰化站旅客量不但敬陪末座，不但唯一人次沒破百萬還逐月遞減，到今年7月剩下7萬3千多人次，「最荒涼的高鐵站」再次登上網路熱議話題，有網友認為與周邊停車場改為收費有關；縣政府表示，將配合2025台灣設計展舉辦活動提高旅運量。

根據交通部統計高鐵旅客量最低的3站依序為雲林、苗栗、彰化，彰化站2024年進站人數89萬3055人次、出站89萬8885人次，即使總體比2023年成長7%，仍是全台12站唯一沒破百萬人次。

再根據台灣高鐵公司統計，最近三個月彰化站人次依序為5月約7萬8500人次、6月約7萬4400人次，7月約7萬3千人次，且今年除了3月突破8萬人次，其餘月分都7萬多人次，倒數第二名苗栗站今年2月9萬9千多人次，其餘月分都破10萬人次，大幅領先彰化縣。

有旅客從高鐵彰化站下車，稱站內進出人次少得可憐，形同一座「蚊子館」，然而早有網友稱彰化站是「浪費錢、最荒涼」高鐵站。對於旅運人次下降，有網友歸因在「免費停車福利沒了」，縣政府自今年6月起把緊鄰彰化站的廣一停（站體北側）、廣三停（後站正前方）改為收費停車場，委託田中鎮公所管理，兩處可停143格汽車和155格機車，代表著通勤上班開車族每月需支付3300元至4400元。

立法委員陳素月說，彰化站旅運量不是沒增加而是緩步上升，短期內可從提供免費停車空間著手改善，中長期要規畫都市計畫，提高工商發展和繁榮，如果生活機能好能讓旅客出入消費方便，台中上班族到田中購屋，應可有效增加旅運人次。

縣政府表示，已興建2025台灣設計展田中展覽館，待設計展開幕，可望提高高鐵參觀旅客量，另將開闢高鐵快速道路吸引人流進南彰化。田中鎮公所提出開發高鐵站附近的49公頃農業區為住商兩用，或請縣政府規畫大巨蛋南移，縣鎮攜手合作提升彰化站使用率。

高鐵彰化站採花朵向上綻放意象，號稱全台最美高鐵站，旅運量卻墊底。記者簡慧珍／攝影
高鐵彰化站採花朵向上綻放意象，號稱全台最美高鐵站，旅運量卻墊底。記者簡慧珍／攝影

