影／呈現織襪故鄉風貌 「我家的事」電影返鄉首映還加碼包6場次

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉長蕭浚二（左三）邀請「我家的事」電影導演社頭子弟潘客印（右三）、男主角藍葦華（右二）、女主角高伊玲（左二）參加首映發表會。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉長蕭浚二（左三）邀請「我家的事」電影導演社頭子弟潘客印（右三）、男主角藍葦華（右二）、女主角高伊玲（左二）參加首映發表會。記者簡慧珍／攝影

彰化縣第三部由民間投資拍攝並以家鄉為主題的電影「我家的事」，今在社頭鄉舉辦首映發表會，導演潘客印將在社頭國中放映來回饋鄉里及他的母校，社頭鄉公所、鄉代會、鄉農會將出資包場3場次，參山國家公園也要包場，宣揚織襪故鄉的美好。

「我家的事」已獲日本大阪亞洲電影節「藥師珍珠賞」最佳演出獎、紐約亞洲影展最佳劇情片、今年第廿七屆台北電影節最佳女主角等多項大獎的殊榮。

社頭鄉公所、鄉代會、鄉農會與牽猴子公司，今在社頭鄉織足藏樂館二樓國際會議廳合辦首映會宣傳活動。鄉長蕭浚二說，「社頭有三多，襪子多、芭樂多、董事長多。」現在多一名優秀「社頭囝仔」電影導演潘客印，以兒童時記憶與人情味敘述社頭鄉，劇中呈現社頭多個知名景點，鄉公所感謝他透過鏡頭向全國及全世界介紹社頭，等於協助鄉公所推廣社頭觀光。

鄉代會主席陳慶福、參山國家風管處長曹忠猷都被「我家的事」感動；陳慶福表示，原以為電影導演很有「背景」，後來他知道是社頭囡仔，就跟鄉長說，人家沒沒無聞時沒去關心，現在捧場人家會理睬嗎？沒想到潘客印像鄰家男孩一樣親切，時時想著回饋鄉里，曹忠猷也表示，這部電影滿滿彰化回憶，讓他這個彰化子弟很感動，參山風管處將包3場次供大家觀賞。

「回社頭，有人叫我『社頭客運』，我就知道回到家鄉。」潘客印說，他出生在社頭潘厝，搬到廣興村，北上求學主修大眾傳播，畢業後投身影視產業，以前拍電視廣告、網路影片，總覺得耗費心血的作品很快被看完有點浪費，就改拍電影，曾拍攝短片「姊姊」、「有了」都在中南部取景，他用3年時間寫「我家的事」劇本，而「姊姊」是這部電影的前傳，他回家鄉社頭充滿幸福感，家鄉的人給他勇氣和力量，自覺可解決所有困難、面對所有挑戰。

男主藍葦華說，拍片期間常吃焢肉飯，以致發福，對照他現在與電影的模樣一看便知。女主高伊玲說，拍片之前常來彰化員林市，暗中決定以後要在彰化退休，這次來社頭拍片，收工時走在小巷弄有一種歸屬感，覺得和劇組是一家人，很親切。

電影「我家的事」邀請知名演員藍葦華、曾敬驊、高伊玲、黃珮琪、姚淳耀等人演出，電影主題曲「一路順風」請盧廣仲演唱，劇情主軸圍繞講述家庭成員間故事，片中女主小春和弟弟夏仔在與家人、親友互動中，逐漸發現隱藏在家人之間的祕密。首映會8月31日下午在社頭國中活動中心，全台各大院線放映為9月12日。

彰化縣社頭鄉公所、鄉民代表會、鄉農會及電影「我家的事」導演社頭子弟潘客印、男主角藍葦華、女主角高伊玲等人參加首映發表會。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉公所、鄉民代表會、鄉農會及電影「我家的事」導演社頭子弟潘客印、男主角藍葦華、女主角高伊玲等人參加首映發表會。記者簡慧珍／攝影

